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¿Están conectados los terremotos de Colombia y Venezuela? Experto explica

Ante la percepción de una mayor frecuencia de terremotos en distintas regiones, el presidente de la Sociedad Venezolana de Geología, Feliciano de Santis, explica lo que está sucediendo.

terremoto en Venezuela y Colombia.jpg
terremoto en Venezuela y Colombia.
Terremotos en Venezuela y Colombia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

El sismo ocurrido el 10 de agosto en Colombia tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros y estuvo relacionado con el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, explicó Feliciano de Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geología.

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Según el especialista, esta característica permite entender por qué el movimiento fue percibido en una amplia zona. “Como el sismo es muy profundo, él se expande en mayor área, aunque con la menos intensidad de lo que sucedió aquí en Venezuela, que lo tuvimos mucho más superficial”, señaló.

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¿Por qué hubo afectaciones en varias ciudades?

De Santis indicó que, para un sismo de magnitud 7.4, pueden registrarse daños incluso a distancias considerables del epicentro. En este caso, mencionó a Cali, Manizales, Quindío y Pereira entre las zonas ubicadas aproximadamente entre 100 y 140 kilómetros del punto de origen.

El geólogo también explicó que la distribución de las aceleraciones sísmicas observadas en Colombia presenta una direccionalidad. “Hay una cierta direccionalidad allí, hay mucha más aceleración en estas ciudades que hacia la parte interna, digamos, vía Bogotá”, afirmó.

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Actividad del volcán Puracé y predicción de terremotos

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Consultado sobre una posible relación entre la actividad previa del volcán Puracé y el terremoto, De Santis advirtió que actualmente no existen herramientas científicas que permitan establecer una predicción de este tipo.

“Nosotros no tenemos esa, todavía no se ha llegado a ese nivel de estado del arte para uno poder predecir que si pasó esto o pasó aquello”, sostuvo. Agregó que tampoco es posible afirmar que los recientes sismos registrados en Venezuela hayan provocado directamente el movimiento en Colombia.

“Es posible y no es posible”, dijo sobre una eventual relación entre ambos eventos, al explicar que se trata de mecanismos complejos y que no existe una ecuación que permita establecer una conexión inmediata.

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¿Hay un aumento de la actividad sísmica?

Ante la percepción de una mayor frecuencia de terremotos en distintas regiones, el presidente de la Sociedad Venezolana de Geología descartó, con la información disponible, una anomalía. “Yo no noto ninguna anormalidad”, afirmó.

El especialista señaló que se debe esperar al cierre del año para realizar comparaciones científicas y explicó que actualmente existe mayor atención pública debido al seguimiento de la actividad sísmica mediante plataformas y aplicaciones.

Escuche la entrevista completa acá:

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