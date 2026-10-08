Medicina Legal registra 397 homicidios de adultos mayores y 31% más de exámenes por delitos sexuales

Los casos de violencia contra adultos mayores registrados esta semana volvieron a poner la atención sobre las cifras de violencia que afectan a esta población en Colombia. En Santander, una mujer de 70 años fue víctima de un presunto abuso sexual mientras caminaba por una zona rural. El señalado agresor fue capturado. En Nariño, Blanca Pardo, de 72 años, murió luego de ser encontrada con signos de violencia sexual.

Estos hechos se conocen mientras las cifras de Medicina Legal muestran el comportamiento de las muertes violentas y de las lesiones no fatales registradas entre los adultos mayores durante 2026.

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De acuerdo con los datos reportados, en 2025 se registraron 2.874 muertes violentas de adultos mayores, mientras que en 2026 la cifra asciende a 3.172. Dentro de este registro, 409 correspondieron a homicidios durante 2025 y en lo corrido de 2026 se contabilizan 397 homicidios de personas pertenecientes a esta población.

Entre los territorios con mayores registros de muertes violentas de adultos mayores se encuentran Bogotá, Medellín, Antioquia, Cali, Valle del Cauca, Santander, Córdoba, Tolima y la ciudad de Barranquilla.



En cuanto a los casos de violencia sexual, Medicina Legal registra durante 2026 un total de 92 exámenes médico-legales por presunto delito sexual practicados a adultos mayores. De estos, 81 corresponden a mujeres. La cifra representa un aumento del 31% frente a los registros de 2025, de acuerdo con los datos reportados.

Las cifras también incluyen otros tipos de violencia no fatal contra esta población. Durante 2026 se han registrado 3.207 casos de violencia interpersonal, 1.718 de violencia intrafamiliar y 648 casos de violencia de pareja.

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La mayoría de las víctimas se encuentra entre los 60 y los 74 años. Bogotá y el departamento de Antioquia aparecen entre los territorios con mayor número de registros en estas categorías.