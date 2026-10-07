Buscan a hombre señalado de abuso sexual contra mujer de 70 años en San Vicente de Chucurí

Las autoridades de San Vicente de Chucurí, Santander, adelantan la búsqueda de un hombre señalado como presunto responsable de un caso de abuso sexual contra una mujer de 70 años, ocurrido el pasado lunes 5 de octubre en zona urbana del municipio. La Fiscalía ya emitió una orden de captura en su contra.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, la adulta mayor manifestó haber sido víctima del hecho hacia las 5:20 de la mañana, cuando realizaba una caminata por la vía que conduce al Batallón de Infantería No. 40 Luciano D'Elhuyar.

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La mujer fue trasladada al hospital local, donde permanece bajo atención y valoración médica.

Desde que se conoció el caso, la Policía y la Fiscalía iniciaron las labores de investigación para identificar y ubicar al presunto agresor. Entre las actuaciones realizadas están la revisión de cámaras de seguridad, labores de vecindario y actividades de investigación e inteligencia.



Además, personal del CTI realizó un allanamiento en un inmueble relacionado con el caso, donde fueron incautadas prendas de vestir y se tomó entrevista a una familiar del señalado.

Tras estas diligencias, las autoridades lograron identificar al presunto responsable y, según confirmó el alcalde de San Vicente de Chucurí, Oscar Sanmiguel, ya fue expedida una orden de captura. El hombre continúa siendo buscado por las autoridades.

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Ante la gravedad del caso y la preocupación generada en la comunidad, la Alcaldía realizó un consejo extraordinario de seguridad con participación de las autoridades y organismos encargados de la investigación.

Desde la Personería Municipal también se informó que se ha acompañado a la víctima y a su familia durante las diferentes etapas de atención e investigación, mientras avanzan las actuaciones de las autoridades judiciales.

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La noche del martes 6 de octubre, habitantes de San Vicente de Chucurí se reunieron en una velatón para expresar su rechazo a cualquier forma de agresión contra las mujeres y manifestar su solidaridad con la adulta mayor.

Durante el encuentro, la comunidad elevó oraciones por la recuperación de la mujer y pidió que el caso sea esclarecido y que el responsable sea puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Mientras continúa la búsqueda del señalado, las autoridades insistieron en que cualquier información que pueda contribuir a su ubicación debe ser entregada directamente a la Policía o a la Fiscalía, evitando difundir datos no confirmados que puedan afectar la investigación o revictimizar a la mujer.