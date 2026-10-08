Risaralda proyecta plan de reconstrucción por más de $20 billones tras dos meses del sismo

A casi dos meses del trágico sismo registrado el pasado 10 de agosto, el departamento de Risaralda enfrenta un monumental desafío de infraestructura y recuperación social. Tras una fase inicial concentrada en las labores de búsqueda, rescate y atención primaria de la emergencia, la cual dejó un saldo de más de 110 personas fallecidas, las autoridades departamentales y locales avanzan en la consolidación de los planes para la reconstrucción.

Según detalló el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño en diálogo con Mañanas Blu, la formulación del Plan de Acción Específica (PAE) departamental junto a los 14 planes municipales supera un presupuesto estimado de 20 billones de pesos para atender la totalidad del territorio.

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Un panorama presupuestal complejo y la consecución de recursos

El impacto material en los municipios es extenso, registrándose severas afectaciones en el parque habitacional de la región. Al respecto, el mandatario regional enfatizó la magnitud del impacto en las comunidades: "Tenemos municipios con hasta el 30% de afectaciones en sus viviendas. Esto es un tema muy significativo para pues obviamente lo que se viene pensando en el tema de reconstrucción, el tema de consecución de recursos".

En materia de ayudas inmediatas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) desembolsó una primera partida de 13.995 millones de pesos en subsidios de arriendo, mientras se proyecta una segunda transferencia cercana a los 22.000 millones de pesos.



No obstante, el gobernador subrayó la necesidad indispensable de sumar capital privado: "Tendremos que confluir en varias fuentes, desde las alcaldías, las gobernaciones, la nación y obviamente el recurso privado, que es lo que hoy está esperanzándonos a nosotros para sacar adelante procesos de reconstrucción en el departamento de Risaralda".

Inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo y el Fondo Milagro

Las gestiones ante el gobierno nacional han permitido incluir la problemática del departamento en la agenda estratégica central. Patiño confirmó que la reconstrucción territorial fue incorporada de forma explícita en las proyecciones del Ejecutivo.

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"Uno de los puntos que exponía el director nacional de Planeación era la reconstrucción de los territorios. Entonces, sí queda inmerso dentro del Plan Nacional de Desarrollo el tema de reconstrucción", explicó el mandatario, añadiendo que se realizarán mesas técnicas para acceder a partidas del plan plurianual de inversiones.

Adicionalmente, se anunció la activación de herramientas financieras para la intervención física y la reactivación productiva. "El señor presidente tocó la puesta en marcha ya del Fondo Milagro con casi un billón de pesos para iniciar labor que hoy estamos esperando podamos tener en los territorios. Labores como la demolición de algunas estructuras que quedaron muy afectadas con el tema del sismo, la disposición de escombros, hablaron también desde el Fondo Milagro de algunas líneas de desarrollo económico para incentivar y mover la economía", señaló Patiño.

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Reactivación económica, turismo y coordinación institucional

Pese a los impactos sufridos en el sector turístico, las vías de comunicación y la conectividad del departamento se encuentran operativas. El gobernador precisó que el Aeropuerto Internacional Matecaña opera al 70% de su capacidad, mientras que las terminales terrestres y carreteras funcionan con normalidad.

De cara a la temporada de receso escolar, las autoridades reiteraron la invitación a los visitantes nacionales e internacionales para recorrer los 14 municipios de la zona cafetera.

Finalmente, sobre el trabajo conjunto entre la Gobernación y las administraciones municipales, incluyendo la Alcaldía de Pereira, Patiño enfatizó que los Puestos de Mando Unificado (PMU) se realizan quincenalmente para hacer seguimiento a las necesidades locales.

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Escuche aquí la entrevista: