Medidas de gastos no son nuevas, hemos sido austeros hace tiempo: MinHacienda

El ministro de Hacienda explicó que las medidas de las que habló el presidente Santos no son “nada nuevo” pues desde hace ya un tiempo “se han venido impulsando una serie de iniciativas de recorte de gasto, lo que se anunció es algo que llega para reforzarlas”. (Lea aquí: Gobierno se aprieta cinturón para lograr crecimiento económico por encima del 3% ).



Recordó que hace un año se estableció en la Ley de presupuesto de 2015 que los gastos generales de las entidades tenían que reducirse un 10% frente a los gastos de 2014 “y así efectivamente ocurrió porque era lo que se ordenaba”.



Aseguró que si bien los gastos se han reducido, “no es suficiente pues el precio del petróleo sigue bajando y necesitamos reforzar las medidas de austeridad para poder proteger el presupuesto de los programas que necesitan los colombianos más vulnerables como los de la primera infancia”.



Cárdenas dijo que para mantener programas como ‘Familias en Acción’ se tomarán medidas como que cualquier contrato tendrá que ser autorizado por la Presidencia, o que los ministros irán en clase económica en vuelos nacionales y en los internacionales solo viajarán en caso que sea necesario.



Afirmó que las medidas de austeridad “aplican para todo el mundo, no hay excepción alguna”.



Reveló que en 2015, durante la ejecución del presupuesto del año, se lograron recortes de 9 billones de pesos “y este año se deberá hacer algo así como del orden de los 6 billones de pesos”.



Sobre las polémicas que se han generado por gastos como las renovación de las cortinas de la Casa de Nariño, Cárdenas aseveró que “toda entidad del Gobierno tiene sus gastos de mantenimiento, y ese tipo de cosas de renovaciones son una cosa completamente normal”.



Además, desmintió varios rumores que circulan en redes sociales como la compra de un avión para la primera dama de la Nación.



En cuanto a la anunciada reforma tributaria, dijo que se ha planteado porque se considera que el sistema tributario colombiano es inequitativo “y por eso se quiso trabajar con la premisa de darle más equilibrio y simplicidad”.

(Lea además: Gobierno no descarta que presentación de reforma tributaria sea aplazada ).



En ese sentido, al ser cuestionado directamente de si la presentación de la reforma tributaria se aplazará, respondió: “Hay que evaluar todo eso, hay que estudiar las propuestas, no son de poca monta, no es una cosa fácil, cuando la opinión pública y los expertos se lean el documento de la comisión van a ver que es algo muy ambicioso, hay que estudiarlo, me interesa mucho ver la opinión que tiene el consejo gremial, irse formando la opinión de otros sectores”, dijo el ministro Cárdenas.



“No le puedo poner en este momento una fecha de cuánto tiempo nos vamos a demorar surtiendo ese proceso (debatiendo la reforma tributaria con los diferentes sectores)”, finalizó.



Expresó su agradecimiento a la Comisión Tributaria “por todo su trabajo durante 2015, que sin remuneración alguna hicieron una gran labor para tener las propuestas para mejorar el tema”.



Aseguró que es “algo muy ambicioso por eso hay que estudiarlo con ayuda de otros sectores para tener una propuesta que sea posible, que se pueda hacer realidad”.



Finalmente se refirió al tema de la venta Isagen afirmando que se reunió con el procurador Alejandro Ordóñez en la que “se habló del tema y le di respuesta a los puntos a los que él había presentado reparos”.



“Fue una reunión amable y cordial, yo siempre he respetado mucho la figura del procurador”, dijo el ministro de Hacienda.