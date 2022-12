Medimás tendrá dos meses para corregir falencias en atención a usuarios: defensor

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, advirtió que Medimás tendrá dos meses para corregir las falencias que actualmente se presentan en la atención de usuarios.



Advirtió que, cumplida esa fecha, si no hay mejoras “se le pedirá a un juez constitucional el traslado de los usuarios de Medimás a otras EPS”.



Por su parte, el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, indicó que continúan realizando el seguimiento a la EPS para garantizar el servicio de los usuarios en todo el país.



Le puede interesar: Madres de niños con cáncer denuncian que Medimás no entrega medicamentos.



“La red de cáncer debe estar definida la próxima semana en Medimás para la atención de los pacientes”, indicó Muñoz, y agregó que “de no cumplirse se procederá a las medidas cautelares”.



De acuerdo con la SuperSalud, este mecanismo de seguimiento va a permitir garantizar los derechos de los servicios de los pacientes.

Publicidad