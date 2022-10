Menor de 9 años despareció en la localidad de Chapinero, en Bogotá

La tía de la menor reveló que hubo un “descuido de cinco minutos, yo salí a buscarla y no me respondió, la busqué por los alrededores, incluso caminé mucho pero no logré encontrarla”.



Las autoridades aseguran que vecinos del sector vieron a la menor perdida por las calles de la zona, “hemos hablado con una persona de una cigarrería a la que entró la pequeña y nos dijo que la vio saliendo con dos hombres”, reveló el coronel Óscar Pinzón de la Policía de Bogotá.



Agregó que ya se tienen algunos videos de cámaras de seguridad “con los que estamos tratando de identificar a las personas que se habrían llevado a la niña”.



La menor de 9 años llegó hace dos meses a Bogotá proveniente de Antioquia y se encuentra bajo la custodia de su tía.