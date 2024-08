Mi candidatura no tiene relación con el Gobierno: Alexander Molina sobre elecciones en UTP

No paran las denuncias, las amenazas y la guerra política en Risaralda por la rectoría de la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP.

El tema ya va en la injerencia del gobierno Petro en la elección y la presunta presencia de grupos delictivos presionando la elección de uno de los candidatos.

Alexander Molina, candidato a rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre las polémicas y rumores que han surgido en torno a su candidatura y aclaró que su padre no es Roque Molina Escobar, el campesino que se alzó en armas en los años sesenta.

"No, no, definitivamente no es mi padre. Hay una situación de homonimia. Mi padre nace en El Tolima y la persona de la que establecen los relacionamientos es una persona del oriente que estuvo en ese ejercicio de insurgencia", explicó Molina en Blu radio.

Asimismo, el candidato a rector de la Universidad Tecnológica de Pereira aclaró que tampoco tiene ninguna relación con Géner García Molina, conocido con el alias 'John 40', de quien dicen que, supuestamente, sería su sobrino.

"No, no es mi sobrino. Yo soy el segundo de mis hermanos, no hay más que un par de chicos en nuestra familia y, ósea, eso implicaría que soy tío de un personaje de cerca de 70 años, pero lo otro es que eso es fácilmente verificable a través de Registraduría. No cabe mayor indagación que simplemente verificar en los organismos de seguridad que también pueden tener información. El resto, pues son meras especulaciones", afirmó.

En cuanto a las acusaciones de ser el candidato del presidente Gustavo Petro, Molina afirma que no ha tenido ninguna conversación ni apoyo del Gobierno.

"Quiero dar una claridad sobre ese tema. Mi candidatura surge de un ejercicio donde la facultad de ingeniería se posiciona como la más numerosa del país y eso fue un fenómeno que se hizo visible y se destacó en el eje cafetero y en la región y por eso básicamente se da mi candidatura producto del trabajo que hacemos en ingeniería de alto nivel, pero no existe relación y nunca he conversado con ellos ni he tenido conversaciones alrededor de qué se va a hacer con la universidad", enfatizó Molina.

