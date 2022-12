Mi posición como secretario de Unasur me impide tomar partido: Samper

El secretario General de Unasur, Ernesto Samper, aseguró en BLU Radio que sus obligaciones como representante de este organismo son velar por la solución de las crisis bilaterales que se presentan en el continente, esto, en respuesta a quienes lo han señalado por haber sentado su posición a favor de Venezuela y no de Colombia en el momento que comenzó la crisis fronteriza.

“Yo sí he denunciado los atropellos de Venezuela, pero mi papel como secretario me impide tomar partido por algún país, lo que sucede es que esa función la tengo que cumplir por canales discretos, no voy a hacer denuncias mediáticas de países contra países”, dijo,.

"La primera fue una interpretación desafortunada, de una parte sí existen evidencias que hay fuerzas criminales de Colombia y otros países que han llegado a Venezuela, pero la crisis que se vive no creo que tenga que ver con el paramilitarismo”, agregó.

Así mismo, Samper aseguró que la solución a este conflicto debe ser una reunión directa entre el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo venezolano Nicolás Maduro, aprovechando que en este momento no hay diferencias personales tan grandes como en el pasado.

“En este momento me parece que las cosas han llegado a unos niveles en el cual la conversación de los dos presidentes me parece que es lo más conveniente, no hay distancias personales como en el pasado y creo que es posible manejar un espacio de diálogo”, añadió el también expresidente de Colombia.

Samper también añadió que “antes de escalar el tema en organismos multilaterales deberían sentarse a hablar y más cuando hay de por medio temas como los derechos humanos, la economía venezolana, el crimen organizado”.

Frente a la falta de apoyo a favor de Colombia tanto en la OEA como en la Unasur, Samper dijo que “en la región hay una preocupación valida alrededor de este tema, si no se pudo a través de los escenarios internacionales se puede intentar por medio de estas cumbres bilaterales”.

Al final se refirió a los beneficios que perderían los colombianos si el gobierno toma la decisión de retirarse de Unasur.

