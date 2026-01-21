"Mi primo era un gran profesional": alcalde de Tello tras muerte de subdirector de cárcel de Rivera

Después de permanecer bajo estricto control médico y con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos, falleció este miércoles el subdirector de la cárcel de Rivera Renato Solano Osorio, quien resultó gravemente herido en un ataque criminal del que fue víctima por hombres armados el pasado 13 de enero en el sur de Neiva.

En ese mismo atentado perdió la vida el niño de 11 años Ismael Rodríguez, hijo del director del centro penitenciario Edgar Enrique Rodríguez, que, por fortuna, resultó ileso cuando se movilizaban en un vehículo particular también acompañado por un dragoneante del Inpec.

El gerente del Hospital Universitario de Neiva, Juan Diego Fierro, confirmó el deceso del subdirector de la cárcel tras nueve días de lucha por sobrevivir.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Renato Solano Osorio ocurrido hoy miércoles 21 de enero. Desde su ingreso el pasado 13 de enero el hospital dispuso de su capacidad y tecnológica para su atención y manejo interdisciplinario”.



Diputados de la Asamblea del Huila y el Concejo de Neiva también lamentaron la muerte del subdirector de la cárcel Solano Osorio, víctima del atentado por hombres armados, y exigen a las autoridades resultados para el esclarecimiento de los hechos.

“Desde la Asamblea Departamental rechazamos estos hechos de violencia, el asesinato del niño Ismael y el fallecimiento del subdirector del Inpec de Rivera Renato Osorio, quien se convierte en la segunda víctima de este atentado. Hoy le hago un llamado a la Fiscalía, a la Policía, a los grupos de inteligencia, para que no solo se de captura a los autores materiales, sino también a los intelectuales a los que habrían ordenado este atentado”, expresó Omar Alexis Díaz, diputado del Huila.

De igual manera, se pronunció Alejandro Serna, concejal de Neiva.

"Es muy preocupante lo ocurrido con este hecho, donde fallece el subdirector de la cárcel Renato Solano, atentado que también cobró la vida de un menor de 11 años de edad. Extendemos la solidaridad a toda su familia y le hacemos un llamado a las autoridades para que este asesinato no quede impune”.

Por su parte, Fernando Alipio Solano, alcalde del municipio de Tello, Huila, recordó a su primo Renato Solano Osorio como una persona muy profesional en sus actividades.

"Bueno, la verdad para nosotros como familia es muy triste recibir esta noticia la pérdida de un gran miembro de familia como lo fue el primo Renato, quien siempre se destacó por ser un gran profesional, como familia rechazamos este atentado”.

Renato Solano era coronel en retiro de la Policía Nacional, oriundo del municipio de Tello, y desde el año 2022 estaba ocupando el cargo como subdirector de la cárcel de Rivera. Cabe recordar que, en el año 2023, el funcionario había denunciado amenazas en su contra que hoy hacen parte de las investigaciones por parte de las autoridades.

Es importante mencionar que, por este hecho, permanece vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos que anunció la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva para quien brinde información a las autoridades sobre el paradero de los sicarios. El cuerpo del subdirector fue trasladado hasta una funeraria de Neiva y está a la espera que se defina la hora y el lugar de las exequias.