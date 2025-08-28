Alerta por alta ocupación en el Hospital Universitario de Neiva: urgencias está en el 130 %

Una grave situación enfrenta el Hospital Universitario de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo: las camas dispuestas para atender las urgencias superan ya el 130 % de ocupación, lo que pone en riesgo la prestación adecuada de los servicios de salud.

Este centro hospitalario atiende pacientes de distintos municipios del Huila y de departamentos como Cauca, Caquetá y Putumayo, lo que incrementa significativamente la demanda de servicios médicos.

“En este momento registramos una ocupación del 130 % en el área de urgencias y del 100 % en la Unidad de Cuidados Intensivos. Actualmente tenemos aproximadamente ocho pacientes que requieren atención en cuidados críticos. Aunque se les está brindando cuidado en el área de observación, es necesaria su ubicación por parte de la red y las EPS”, señaló el doctor Juan Diego Fierro Oliveros, gerente del Hospital Universitario.

En medio de la emergencia hospitalaria, se solicitó al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE), adscrito a la Secretaría de Salud del Huila, y a las instituciones de salud, regular y priorizar los traslados de pacientes según el nivel de complejidad y la pertinencia clínica de cada caso.

“Por la sobreocupación se nos dificulta aceptar nuevos pacientes, ya que debemos garantizar una cama para cada uno. Sin embargo, por demanda espontánea siguen llegando más personas y la ocupación continúa en aumento”, resaltó el doctor Fierro Oliveros.

Ante esta situación, desde el centro hospitalario pidieron a la comunidad usar con responsabilidad el servicio de urgencias y acudir solo en casos estrictamente necesarios, priorizando la atención en la red básica de salud, con el fin de evitar el colapso del sistema.