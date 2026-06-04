Mientras Colombia podría quedarse sin quién busque petróleo, en Venezuela el sector renace

La industria del petróleo y el gas en Colombia se está marchitando y eso podría desembocar en una crisis de talento humano. Mientras los profesionales colombianos del sector son pesimistas sobre su futuro laboral en casa, en Venezuela la actividad petrolera está reviviendo. En apenas unos pocos meses de reactivación, la producción venezolana ya superó a la colombiana.

Hoy ya hay firmas caza talentos, firmas reclutadoras, construyendo bases de datos sobre los profesionales de la industria que están disponibles en Colombia y podría ser cuestión de tiempo para que lleguen las primeras ofertas.

No es solo un movimiento individual, el despegue del petróleo venezolano tiene a empresas colombianas buscando oportunidades de negocio.

Las cifras que muestran el contraste entre Colombia y Venezuela

Si antes de la captura de Nicolás Maduro la producción de petróleo ya estaba creciendo un 18% hoy, con un escenario político en el que Estados Unidos está apoyando la reactivación petrolera, el futuro se ve prometedor.

Solo en 2025 Venezuela incorporó 42 taladros a su operación y ya se han reactivado más de 3 mil pozos. La meta de producción para este año es ‘conservadora’: 1.4 millones de barriles por día. Aún así, será el doble de lo que producirá Colombia.

En contraste, el sector petrolero en Colombia está marchitándose. Desde hace cuatro años se suspendió la entrega de nuevos contratos de exploración y la actividad depende únicamente de los contratos ya firmados. La producción de gas natural se desplomó un 59% desde abril de 2022, mientras que la producción de petróleo cayó un 3.52% a 724 mil barriles, según datos de la ANH.

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Esto ha ido acompañado de una menor actividad en los campos petroleros. Campetrol calcula que el país pasó de tener 60 taladros activos a solo 33 en los últimos 4 años.

La crisis de talento que se avecina en el sector

Los profesionales de ciencias de la tierra hoy son pesimistas sobre su futuro laboral. Una encuesta de la Asociación Colombiana de Geolólogos y Geofísicos muestra que apenas un 10% es optimista sobre sus perspectivas laborales, mientras que un 65% dice que el futuro es incierto y 25% cree que el panorama es negativo. La mayoría culpa a las decisiones de política mineroenergética.

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“Si nosotros nos mantenemos en un contexto de no firmar nuevos contratos de exploración en Colombia, vamos a a vernos abocados a una crisis de talento humano en el corto y mediano plazo, que nos puede costar caro, porque esto no es sostenible. En algún momento van a volver a llamar a los geólogos y a los exploradores para que salven patria y para que vuelvan a buscar, pero la actividad exploratoria no entrega resultados en el corto plazo”, dijo el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos, Flover Rodríguez.

Petróleo venezolano. Foto: AFP.

Según Rodríguez aunque aún no han llegado las primeras ofertas laborales para reubicarse en Venezuela, sí se ha visto que las firmas reclutadoras, las cazatalentos, están construyendo bases de datos de profesionales disponibles en el país.

Y es que si la industria venezolana despega como muchos esperan, podrían surgir nuevas oportunidades profesionales para esos colombianos.

Empresas colombianas piden ‘pista’ para aterrizar en los campos petroleros de Venezuela

Es evidente que la ‘fiesta’ del petróleo se está poniendo mejor en Venezuela y eso explica el interés de las empresas colombianas por ‘aterrizar’ en ese país.

Campetrol, por ejemplo, organizó una misión con 50 empresarios del sector de los servicios petroleros que ya estuvieron en Caracas buscando ser parte del despertar de un ‘gigante’. Se calcula que Venezuela podría llegar a necesitar unos 150 taladros de perforación en los próximos años, así como renovar gran cantidad de infraestructura y talento especializado.

“Eso puede traducirse no solo en oportunidades laborales individuales, sino también en oportunidades para las empresas colombianas de servicios, de mantenimiento, ingeniería, consultoría, equipos, transporte, soluciones digitales y soporte operativo que busquen diversificarse regionalmente”, explicó a Blu Radio el presidente de Campetrol Nelson Castañeda.

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Para muchos analistas los empresarios colombianos en estos sectores de apoyo a la producción petrolera, pueden ofrecerle a las grandes operadoras unas ventajas logísticas y operativas para convertirse en sus aliadas estratégicas.

Las empresas de servicios petroleros colombianas, por ejemplo, podrían apoyar la reactivación de las operaciones de las ‘majors’ de la industria que ya están en Venezuela.

Venezuela quiere aliados, pero va despacio

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Aunque cada vez vemos más noticias sobre el regreso de grandes marcas como Chevron a Venezuela, aún hay muchos desafíos por resolver y por eso la Cámara Petrolera de Venezuela dice que realmente tendremos una perspectiva clara sobre cuál puede ser la velocidad de la recuperación en el primer trimestre del próximo año.

Para Enrique Novoa, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, la industria venezolana podría estar en expansión al menos hasta 2028. Sin embargo, aún hace falta más información sobre cómo va a funcionar el proceso y de momento la prioridad es reactivar la operación de compañías que ya estaban en terreno. Todo lo demás es de momento ‘exploratorio’.

“A esas empresas (colombianas) se les ha dicho, se les ha comentado sobre la disposición que podemos tener algunas empresas venezolanas en fomentar ciertas alianzas y asociaciones estratégicas que, de alguna manera, permitan que ciertas inversiones, cierta tecnología, ciertos recursos pudieran llegar al país de la mano de empresarios venezolanos, serios, muy comprometidos con la industria en el país, que conocen bien el terreno como una opción para avanzar juntos en una en una ecuación ganar ganar”, explicó Novoa a Blu Radio.

Para Novoa hoy la apuesta fundamental es la ‘formación del capital humano interno’ aunque no descarta una migración hacia Venezuela, tanto de venezolanos que vuelvan a su país como de profesionales de otras nacionalidades.

Petróleo Foto: AFP

¿Qué sigue para la industria petrolera colombiana?

El futuro de la industria depende de lo que decida el próximo gobierno. Colombia elegirá presidente este 21 de junio entre el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, y el candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella.

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De la Espriella ha prometido volver a entregar contratos de exploración y producción e incluso apoyar el fracking. Iván Cepeda por su parte ya dijo que no impulsará el fracking si gana las elecciones pero no ha dicho si continuará con la política actual de no entregar contratos o si por el contrario va a moderar esa postura.

