Mientras siga la laxitud judicial será difícil proteger niños: Asociación Afecto

La directora de la Asociación Afecto, Isabel Cuadros, trabaja desde hace años los casos de abuso y maltratos a los menores.

En entrevista con El Radar de BLU Radio, Cuadros lamentó que “esto hace mucho viene pasando y es absurdo pensar que una persona que está con una sospecha de abuso sexual siga en un colegio”.

“Hay una gran cantidad de abusadores sexuales. Mientras sigamos con la laxitud en la investigación judicial va a ser muy difícil proteger a los niños. Hay muchas cosas que cambiar y sobre todo lo que hay que cambiar es que uno a un niño le crea cuando hable de un abuso sexual”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a proteger a los menores de edad por encima de cualquier circunstancia

“Lo que tenemos en Colombia es casi una cadena perpetua si la usan, me iría mucho más a que esa persona no tenga y no pueda tener acceso a donde están los niños. Hay investigaciones que muestran que los abusadores sexuales escogen la profesión de docentes para poder estar más cerca a los niños”, finalizó.