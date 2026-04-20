Mil animales afectados y 44 especies en riesgo, el impacto del conflicto en fauna del país

Un informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Universidad de Essex, advierte que miles de animales han sido afectados en medio del conflicto armado, en un fenómeno que durante años ha permanecido “invisibilizado”.

Entre 2017 y 2026, al menos 100.000 animales han muerto o resultado heridos, mientras que 44 especies silvestres están en riesgo crítico de extinción por causas relacionadas con la violencia. La investigación revela que, en promedio, “cada 30 minutos un animal pierde la vida o queda gravemente herido como consecuencia del conflicto armado”.

Además, señalan que en el 32% de los registros, los animales fueron afectados directamente por acciones militares.

“Esto incluye muertes o heridas causadas en medio de emboscadas, hostigamientos, enfrentamientos armados o ataques con drones”.



Entre las especies más afectadas se encuentran principalmente anfibios, como ranas de los géneros Atelopus y Pristimantis, pero también aves, primates y reptiles. En regiones como Antioquia, el Pacífico y zonas protegidas como el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, habitan especies amenazadas como el paujil piquiazul, el mono araña y múltiples ranas endémicas. A ellos se suman especies como el cocodrilo del Orinoco y aves endémicas como el tororoi de Urrao.

“Estas afectaciones están directamente relacionadas con las economías ilegales que sostienen a los grupos armados. Actividades como la minería ilegal, la deforestación, el narcotráfico y el tráfico de fauna generan daños negativos profundos en los ecosistemas”, señala el informe.

En cuanto a los responsables, el análisis señala que las disidencias de las FARC-EP serían el grupo armado que más amenaza a la fauna silvestre, especialmente estructuras como el Frente Jaime Martínez, al mando de alias ‘Ivan Mordisco’ con presencia en zonas de alta biodiversidad. Su control territorial coincide con áreas donde habitan varias de estas especies en riesgo.

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La UIA documenta que los animales han sido utilizados como medios de transporte en zonas rurales, como sistemas de vigilancia, como instrumentos de tortura, como herramientas para intimidar a la población, para prácticas extremas como la instalación de explosivos, como herramientas de propaganda o intimidación a la población, e incluso como parte de rituales dentro de estructuras armadas.

El informe señala que la eventual desaparición de más de 40 especies, afectaría el equilibrio de los ecosistemas.

“Los anfibios, por ejemplo, cumplen funciones clave en el control de insectos y en las cadenas alimenticias, por lo que su pérdida tiene efectos literalmente en cascada”.

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“En este sentido, la gravedad de las afectaciones trasciende el ámbito del conflicto armado y se proyecta hacia la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad”.

Frente a este panorama, la JEP plantea la necesidad de reconocer a los animales como sujetos de afectación en el contexto del conflicto armado. Para la entidad, esto implica ampliar la comprensión del daño causado por la guerra y entender que la afectación a la fauna está ligada a la degradación ambiental y a las condiciones de vida en los territorios.