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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Grupos armados estarían controlando la Ciénaga Grande y poniendo en riesgo a pescadores en Magdalena

Grupos armados estarían controlando la Ciénaga Grande y poniendo en riesgo a pescadores en Magdalena

Denuncian que han sido víctimas de robos de motores, redes y canoas, y que en algunos casos han sido obligados a transportar personas armadas.

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