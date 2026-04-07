Más de 2.400 especies de fauna y flora tienen ahora protección en el Magdalena Medio

En el corazón de Colombia, donde el calor húmedo abraza las riberas del río más importante del país, el Magdalena Medio está dejando de ser visto únicamente como el epicentro de la industria petrolera para consolidarse como un refugio de biodiversidad sin precedentes.

Un reciente informe de gestión ambiental de Ecopetrol revela una cifra que sorprende: más de 2.400 especies de fauna y flora se han identificado y protegido en esta región, marcando un avance significativo en la conservación ecológica.

En este ecosistema estratégico para toda la región del Magdalena Medio, el Proyecto Vida Silvestre ha volcado sus esfuerzos en proteger a íconos del territorio como el majestuoso Paujil de Pico Azul, el manatí del Caribe, el bagre rayado del Magdalena y el Choibo o marimonda. Estos habitantes de la selva y el río enfrentan amenazas históricas como la cacería, la pesca no regulada y la deforestación, pero hoy encuentran en las ecoreservas y en los programas de monitoreo comunitario un escudo contra la degradación.

Por si fuera poco, en su reciente informe Ecopetrol informó que la industria alcanzó una transformación en sus procesos, pues “la Empresa ha logrado reducir en un 21% el uso de agua en sus procesos industriales” desde el año 2019. Esta eficiencia hídrica permite que millones de metros cúbicos permanezcan en sus fuentes naturales, alimentando los complejos fangosos donde especies endémicas encuentran su hogar.

A través del plan de “agua neutralidad” y el fortalecimiento de medios de vida sostenibles para las familias locales, el Magdalena Medio se proyecta hoy como un modelo de desarrollo donde el capital natural es el activo más valioso. La meta de deforestación neta cero y la protección integral de este santuario le dan una nueva oportunidad no sólo a las especies, sino a las comunidades ribereñas que han aprendido a convivir en medio de estos ecosistemas.