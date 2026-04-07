En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Más de 2.400 especies de fauna y flora tienen ahora protección en el Magdalena Medio

Más de 2.400 especies de fauna y flora tienen ahora protección en el Magdalena Medio

En Colombia hay una red de 20 ecoreservas que abarcan más de 15.500 hectáreas destinadas a la conservación y restauración de hábitats naturales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad