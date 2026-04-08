Diputada del Magdalena denuncia falta de protección tras atentado a bala en su contra

La diputada del Magdalena por el Partido Verde, Rosita Jiménez, denunció que no ha recibido respuesta de las autoridades tras el atentado a bala del que fue víctima el pasado 31 de marzo, cuando se movilizaba en la vía que comunica a Santa Marta con Ciénaga.

El ataque ocurrió cuando hombres armados, que se movilizaban en motocicleta, interceptaron la camioneta blindada asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y dispararon en varias ocasiones contra el vehículo. La dirigente política resultó ilesa gracias al blindaje.

Sin embargo, una semana después de lo ocurrido, la diputada asegura que su situación de riesgo no ha sido atendida.

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Ayer nuevamente remití comunicaciones formales a todas las instituciones responsables de accionar medidas urgentes para la protección de mi vida, tras el atentado del que fui víctima en el Magdalena el pasado martes 31 de marzo.



Hoy luego de 7… — Rosita Jiménez (@rositaj2) April 7, 2026

"He solicitado medidas urgentes para reforzar mi seguridad, pero hasta el momento no he recibido respuestas ni se han implementado acciones adicionales para mi protección", advirtió Jiménez.

La diputada también señaló que no se ha convocado un consejo de seguridad para analizar el atentado, pese a la gravedad de los hechos.

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Este no es el primer episodio de violencia en su contra. En años anteriores, Jiménez ya había denunciado amenazas e intimidaciones, entre ellas la aparición de una corona fúnebre en su vivienda en 2021 y un panfleto con mensajes intimidantes en 2024.

Desde distintos sectores se ha reiterado el llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de líderes políticos y sociales en el Magdalena, en medio de un contexto de violencia que sigue generando preocupación en el departamento.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial de las autoridades frente a la denuncia de la diputada.