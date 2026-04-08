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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Diputada del Magdalena denuncia falta de protección tras atentado a bala en su contra

Diputada del Magdalena denuncia falta de protección tras atentado a bala en su contra

Rosita Jiménez asegura que una semana después del ataque en la vía Santa Marta–Ciénaga, no ha recibido respuesta de las autoridades ni refuerzo en su esquema de seguridad.

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