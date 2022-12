Militarizadas vías en Arauca, Casanare y Boyacá por amenaza de paro del ELN

Esto a raíz de la difusión de un panfleto en el que advierten a los habitantes de esos departamentos de la suspensión de la movilidad en carreteras.

Publicidad

La Defensoría del Pueblo rechazó la amenaza de un paro armado de 72 horas que iniciaría a partir de este jueves.

"La Defensoría del Pueblo rechazó el panfleto que durante las últimas horas ha circulado en el oriente del país y que, al nombre del Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño del ELN, advierte la ejecución de un paro armado en tres departamentos del territorio nacional", indicó el organismo estatal en un comunicado.

Publicidad

La Defensoría dijo que según el texto, "cuya autenticidad no ha sido confirmada", la acción del Ejército de Liberación Nacional regirá desde las seis de la mañana de este jueves y hasta las seis de la mañana del próximo sábado en Arauca, Casanare y Boyacá.

Publicidad

En entrevista con Blu Radio, Adelmo Fajardo, comandante de la Octava División del Ejército Nacional, dijo que luego de ver el panfleto del ELN “se articuló un esquema de seguridad acompañado de este plan navideño que tenemos y se efectuaron consejos de seguridad en cada municipio y departamento”.

Además, ofreció una recompensa de entre 1 millón y 10 millones de pesos para neutralizar estas intenciones del ELN.

Publicidad

Publicidad

El oficial también confirmó que se nombró un equipo de expertos para confirmar la autenticidad de estos panfletos.

El panfleto llamando a la inmovilidad "ha causado temor" en la población, dijo la entidad, que vela por los derechos humanos en Colombia.

Publicidad

"Al menos dos empresas han devuelto sus vehículos intermunicipales a los sitios de origen o han suspendido la venta de pasajes para evitar que sus automotores sean objeto de ataques por parte de la delincuencia", indicó.

Publicidad

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

-El presidente Juan Manuel Santos recibió un nuevo espaldarazo del gobierno de Estados Unidos, por sus esfuerzos de paz.

Publicidad

-Este juevez comenzará el nuevo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y las Farc en Cuba, con la expectativa de que haya avances sustanciales en materia de víctimas, como lo anunció en las últimas horas alias ‘Jesús Santrich’, quien dice que en ese punto ya hay un 99 por ciento de acuerdo.

Publicidad

-El expresidente Álvaro Uribe, insistió en que no está de acuerdo con la idea de que civiles y militares se tengan que presentar en el mismo tribunal transicional que se crearía para la desmovilización de las Farc, porque considera que eso obligaría a inocentes a aceptar delitos que no cometieron para no pagar cárcel.

-Según cifras reveladas por la Séptima División del Ejército, en Antioquia existen 890 guerrilleros, de los cuales 400 hombres son del ELN.

Publicidad

-Las autoridades investigan la veracidad de un panfleto que circuló en días pasados en Bello, Antioquia, en donde se anuncia un supuesto toque de queda para hoy, por motivo del partido entre Nacional y Medellín.

Publicidad

-La Alcaldía de Bogotá ya definió cuáles serán los cierres viales durante la ciclovía nocturna que empezará a las 5 de la tarde en la capital del país.

-La Concejal electa del partido Mira, Gloria Stella Díaz, informó que en las últimas horas se aprobó la conciliación del Proyecto de Ley que busca endurecer las penas para los agresores con ácido pasó a sanción presidencial.

Publicidad

-Aunque siguen atendiendo emergencias, el sindicato de Bomberos de Bucaramanga se declaró en asamblea permanente en protesta por la falta de equipos e infraestructura, los trabajadores además denuncian que hay irregularidades en contratos.

Publicidad

-Las autoridades investigan las causas por las que murió una menor de dos años en el municipio de San Martín, Meta.

-Los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Florez, y que se encuentran presos en Estados Unidos acusados de narcotráfico, tendrán acceso a las pruebas que tendría la justicia de ese país en su contra.

Publicidad

-Las autoridades suizas están tras la pista a esta hora de cuatro personas que estarían vinculadas con los ataques terroristas en París el pasado 13 de noviembre.

Publicidad

-Las autoridades sanitarias en México aprobaron la primera vacuna en el mundo contra el dengue, que tendría una eficacia del 60 por ciento para evitar la enfermedad, y del 93 por ciento para prevenir el dengue grave.

-En extrañas circunstancias murió un soldado en Boyacá; el cuerpo del uniformado fue hallado en un lago de aguas residuales en Duitama.