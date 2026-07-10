Mindefensa dice que no existe un intento de golpe de Estado o de desconocer resultado de elecciones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó este viernes que exista un intento de golpe de Estado o de desconocer el resultado de las elecciones presidenciales, al afirmar que la fuerza pública tiene claro su papel constitucional y que el proceso de transición entre el actual Gobierno y el presidente electo se desarrollará con normalidad.

Durante una visita a Corabastos, en Bogotá, donde encabezó una jornada de prevención contra la extorsión junto con la Policía Nacional, el jefe de la cartera de Defensa respondió a las versiones que han surgido en medio del clima de tensión política y aseguró que, al interior de las Fuerzas Militares y de Policía, no existe ninguna duda sobre el respeto a la institucionalidad.

"Aquí ya las elecciones pasaron, aquí es claro que el 7 de agosto hay un nuevo presidente tomando posesión del cargo. Aquí lo único que hay es seguridad y tranquilidad de todo este proceso democrático", afirmó Sánchez en entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Las declaraciones del ministro se producen luego de que diferentes sectores políticos plantearan dudas sobre un eventual desconocimiento de los resultados electorales, alimentadas por recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y por las denuncias públicas del presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien aseguró que el Gobierno mantenía una actitud "golpista".



Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella Fotos: AFP

Frente a ese escenario, Sánchez reveló que sostuvo conversaciones con el presidente Petro durante los últimos días para abordar exclusivamente los temas relacionados con la seguridad de la transición presidencial.

"Estoy hablando con él hace dos días y me dijo: 'Yo no sé por qué están diciendo eso. Jamás voy a dar una orden anticonstitucional'", aseguró el ministro, quien insistió en que el mandatario le reiteró que su período constitucional concluye el 6 de agosto.

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El titular de Defensa explicó que el papel del sector que dirige se limita al estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, independientemente del Gobierno de turno.

"La fuerza pública tiene claro su rol: obedecer la Constitución y la ley, acatar los lineamientos del presidente que esté, del actual hasta el 6 de agosto y del que viene a partir del 7 de agosto", sostuvo.

Durante la entrevista también negó que haya existido algún enfrentamiento institucional entre el Ministerio de Defensa y la Casa de Nariño, luego de las interpretaciones que surgieron tras sus declaraciones del día anterior.

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"Yo no fui a la Casa de Nariño a hacer un reclamo. Es el trabajo que hacemos todos los días. Algunas personas han dicho que el sector Defensa se aisló del Ejecutivo. No. El presidente de Colombia es el actual presidente Gustavo Petro; a partir del 7 de agosto será el doctor Abelardo De La Espriella", puntualizó.

Foto: Suministrada.

Sánchez aseguró que dentro de las Fuerzas Militares no existe preocupación por un eventual rompimiento institucional y atribuyó las especulaciones a la circulación de información falsa en redes sociales.

"Hay más bien extrañeza de esos comentarios golpistas. He visto muchísima desinformación, pero no hay confusión en lo que tenemos que hacer nosotros como sector Defensa", afirmó.

El ministro añadió que las conversaciones sostenidas con la cúpula militar y policial permitieron ratificar que todas las instituciones mantienen absoluta claridad sobre el proceso de relevo presidencial.

"Para nosotros es muy sencillo como fuerza pública: hacer lo que dice la Constitución y la ley. Simplemente es una transición de presidente", señaló.

La jornada del ministro en Corabastos estuvo centrada en fortalecer la estrategia contra la extorsión, uno de los delitos que más afecta a comerciantes y transportadores de la principal central mayorista del país. Allí invitó a los ciudadanos a denunciar y recordó que, según cifras oficiales, el 81 % de los casos conocidos no terminan con el pago de las exigencias económicas gracias a la intervención de las autoridades.

Sánchez también presentó un balance de seguridad para Bogotá, indicando que el homicidio registra una reducción del 7,7 %, el secuestro del 54 % y la extorsión del 12 % frente al mismo periodo del año anterior. No obstante, insistió en que el objetivo principal sigue siendo proteger a todos los colombianos y garantizar el normal funcionamiento de la democracia durante el proceso de transición presidencial.