Mindefensa me dijo que no pueden proteger a toda la gente: Francia Márquez

La lideresa ambiental y social Francia Márquez no deja de sentir preocupación y pide a las autoridades esclarecer quienes fueron las personas que atentaron contra su vida y la de otras personas el pasado fin de semana en Santander de Quilichao, norte del Cauca.

En entrevista con Blu Radio, la líder afrocolombiana y ganadora en 2018 del Premio Medioambiental Goldman, llamado el ‘Premio Nobel de Medioambiente’, aseguró que sintió mucho miedo de perder la vida después de que hombres con armas de fuego y granadas atentaran en contra suya y de al menos 20 personas el sábado en la tarde.

“Nosotros estábamos en una reunión preparatoria de mujeres defensoras de la vida y territorios ancestrales para sostener un encuentro con el Gobierno Nacional el 8 de mayo, cuando de repente, ocurrió el ataque”, dijo Márquez.

Como pueblo negro del Norte del Cauca estabamos preparando una reunion para los diálogos con el Gobierno en el marco de los acuerdos con La Minga y fuimos atacados con armas y granadas por hombres armados, tenemos dos hombres de la UNP heridos. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 4, 2019

“Estábamos revisando los acuerdos cuando a eso de las 5:30 de la tarde comenzó un tiroteo fuerte, nos dijeron que nos tiráramos al piso y fue ahí cuando escuchamos una detonación muy fuerte. Pensabamos que nos iban a matar”, agregó.

Según Márquez, le preguntó a los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, sobre las personas que habían atentado en contra de ella y los demás líderes.

“Lo que nos narraron fue que llegaron dos personas a pie y que uno de ellos tenía dos granadas en la mano. Afirmaron que eran de la guerrilla y les dijeron que ‘no se fueran a hacer matar’, luego llegó un tercer hombre disparando y ahí fue donde inició el cruce de disparos”, dijo la lideresa.

Muchas gracias a todas las personas que han expresado su solidaridad con migo y todas las lideresas y líderes que estábamos en el lugar de los hechos.

Estamos bien y los heridos están recibiendo atención médica.

Un abrazo ancestral. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 5, 2019

No obstante, Márquez afirma que no cree que el atentado solamente fuera en contra de ella pues en ese mismo lugar, en la vereda Lomitas, había más defensores de los Derechos Humanos y del territorio.

“Es un hecho contra el pueblo negro, contra las comunidades negras del norte del Cauca y contra las personas que defendemos las tierras y que luchamos en contra de la minería”, dijo la ‘nobel ambiental’.

“Las amenazas no han parado. Muchas de esas amenazas dicen que son Águilas Negras, rastrojos, la más reciente decía que eran las Bacrim donde afirmaban que por oponernos a la minería y al desarrollo en el Cauca nos iban a matar”, agregó.

El atentado del cual fuimos víctimas líderes y lideresas el día de ayer en la tarde, nos invita a continuar apostandole a lograr la paz en nuestros territorios, en el departamento del Cauca y en nuestro País, ya está bueno de tanta sangre derramada. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 5, 2019

Ante esto, la mujer afirma que desde el año 2009 ha hecho las respectivas denuncias ante la Fiscalía pero que aún no hay respuesta sobre los responsables de estas amenazas.

“He recibido llamadas telefónicas, he grabado parte de esas llamadas, he recibido amenazas por panfletos y no encontramos respuestas de quien nos amenaza ni por qué nos amenaza”, dijo la líder.

“En Colombia la impunidad premia a los victimarios”, agregó.

A su vez, la lideresa afirmó que después del atentado sostuvo una conversación con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien le afirmó que no podía proteger a todo su territorio.

“Ayer hablé con el ministro de Defensa y me dijo que no pueden a proteger a toda la gente, que son 5.000 personas las que tienen protección ya. Creo que la única protección del Estado no puede ser, solamente, los de la UNP”, dijo.

“No desconozco el trabajo de los escoltas, al contrario, los reconocemos y los felicitamos porque si no hubiera sido por ellos nos matan pero hay que buscar más opciones”, agregó.

Finalmente, la lideresa dijo que no solo sostienen luchas con la minería ilegal, afirma que también han sostenido batallas legales con la minería a gran escala que, afirma, se quiere tomar el departamento del Cauca.

“La minería a gran escala quiere nuestro territorio, pero esto nos ha llevado a enfrentarnos con grandes poderosos que, incluso, son avalados por el Gobierno Nacional”, concluyó.

