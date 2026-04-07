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Blu Radio  / Nación  / MinDefensa pide “no hacer hipótesis irresponsables” sobre accidente FAC que dejó 69 muertos

MinDefensa pide “no hacer hipótesis irresponsables” sobre accidente FAC que dejó 69 muertos

El ministro Pedro Sánchez defendió la seguridad operacional y advirtió que aún no hay conclusiones sobre el accidente del avión Hércules en el que murieron 69 militares.

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