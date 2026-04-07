MinDefensa pide “no hacer hipótesis irresponsables” sobre accidente FAC que dejó 69 muertos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado urgente a la prudencia frente a las versiones que circulan sobre la tragedia por el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, que dejó 69 militares fallecidos.

“El respeto por las víctimas debe primar. Invito a no hacer hipótesis o apreciaciones personales que, en algunos casos, resultan irrespetuosas, irresponsables o buscan protagonismo mediático en medio del dolor”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.

Este es el parte medico de los sobrevivientes al accidente de avión Hércules en Putumayo Foto: AFP

Sánchez también defendió las condiciones en las que operan las aeronaves militares, señalando que ninguna tripulación aborda un vuelo si considera que no es seguro. “Durante 35 años de servicio y más de 6.700 horas de vuelo, puedo asegurar que los pilotos no se suben a una aeronave insegura. Sin embargo, volar en Colombia implica retos distintos a otros países, por el contexto operacional”, explicó.

El ministro insistió en la necesidad de esperar los resultados oficiales de la investigación antes de sacar conclusiones. Aseguró que, aunque existe presión por conocer qué ocurrió, entregar información preliminar podría ser irresponsable y generar confusión. “Cualquier dato que se entregue en este momento puede cambiar. Nuestro deber es garantizar claridad, pero con rigor”, puntualizó.



Finalmente, anunció que parte de la información será manejada bajo reserva, y que será compartida en los espacios institucionales correspondientes, siguiendo los protocolos establecidos. El objetivo, según indicó, es esclarecer lo sucedido, determinar responsabilidades y evitar que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse.