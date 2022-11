MinDefensa y cúpula militar responden a denuncia de supuesto regreso de falsos positivos

La respuesta del Gobierno a la denuncia del supuesto regreso de falsos positivos comenzó con los resultados operacionales que ha tenido las Fuerzas Militares desde el 7 de agosto de 2018.



En el tema de capturas, el índice se incrementó hasta en un 141%, las desmovilizaciones se incrementaron en más de 50 casos y la intensificación en las operaciones se incrementaron en más de 110%.



En cuanto a las bajas en combate, también se presentó un crecimiento comparado con el año anterior, teniendo en cuenta que este se han registrado 107 muertes en operaciones militares. Es decir, un 19% más que el año anterior.



Hay que recordar que esta denuncia señalaba supuestos beneficios a los militares que presentaban más bajas en combate y represalias a los comandantes que no cumplieran los objetivos de los resultados, a lo que el comandante del Ejército respondió.



"No hemos retirado a nadie del servicio, no hemos trasladado a nadie, no hemos mandado a nadie al exterior, no hemos sancionado a nadie porque esa no es la política. Lo que hacemos es que cada oficial cumpla sus tareas", aseguró el general Nicacio Martínez.

El general Martínez aseguró que los incentivos que se dan a los uniformados por resultados, estan reglamentados bajo una ley, amparados por una filosofia de qué se debe hacer en combate. A lo que se descarta la hipotésis de que se estén promoviendo beneficios para conseguir resultados operacionales.



En la defensa por las denuncias sobre el supuesto regreso de los falsos positivos, el ministro Botero advirtió que "aquellas personas que de alguna u otra manera cometan un acto criminal, integrantes de las fuerzas, serán puestos a disposición de las autoridades y en eso seremos implacables como lo hemos venido haciendo".



Sobre el 60 a 70% de probabilidad y exactitud que se maneja ahora en las directrices operacionales, las autoridades explicaron que el 100% de veracidad debe estar sobre la identificación del objetivo como tal y si hay un riesgo de que mueran civiles en la ofensiva no se desarrolla la operación.



El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares advirtio que "si esperamos que haya una probabilidad del 100% en las operaciones, nunca vamos a poder combatir a los grupos armados".



La polémica que propició el pronuncimianto de la cúpula se generó por la publicación del diario New York Times, escrita por el periodista Nicholas Casey, quien ademas tuvo que salir del país por supuestas amenazas aunque el ministro de defensa advirtióque en Colombia se le puede garantizar toda la seguridad al comunicador.

