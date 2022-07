MinEducación busca 'desintoxicar' el PAE y acabar con los refrigerios en mal estado

Las irregularidades del Programa de Alimentación Escolar (PAE) han generado que en las instituciones se presente: leche en mal estado, comida con gusanos a punto de caducar, frutas en estado de descomposición y falsificación de documentos del Invima para la entrega de galletas empacadas. Además, de eso se han presentado grandes fallas en contratación, cobertura y logística.

El director de la Unidad de Alimentos para Aprender, Juan Carlos Martínez, explicó que se está implementando la nueva ley 1955 de 2018 con el fin de cuidar la salud de los estudiantes.

“En el 60% de las Entidades Territoriales Certificadas ya se ha aplicado esto, pero el 40% no se había guardado los restos, que ya es un tema cultural. En ese porcentaje nos dimos cuenta de que, si era un producto o no del PAE, pues en algunos casos un producto que está en el mercado es comprado por cualquiera que tiene una licencia alterada. En otros casos son productos no autorizados dentro del programa e incluso transportados sin los sellos de seguridad que corresponden, otros ya corresponden a problemas de aseo y de agua potable”, informó el director.

Martínez aseguró que no todas las fallas se deben al PAE: “Cuando son temas de mediocridad, es obligatorio que se comuniquen a la Secretaría de Salud para que puedan hacer la verificación de laboratorio a los productos, pero también las condiciones de aseo del lugar. Lo importante es identificar para evitar que ese prejuicio continúe”.

Junto al Invima y el Ministerio de Salud se logró garantizarles a los estudiantes la calidad de los alimentos y salvaguardar la salud de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios del programa.

