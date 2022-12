MinEducación denuncia corrupción en sistema de salud que atiende a los docentes

La ministra de Educación, Gina Parody, denunció en Blu Radio que existe corrupción en el sistema de salud que atiende a los docentes y que por esta razón el servicio no es el mejor.

“Los maestros tienen un régimen especial en el que el Gobierno invierte más recursos. El problema es que a la hora de prestar el servicio hay corrupción y el servicio no se está prestando de manera eficaz y eficiente”, dijo.

En ese sentido, la funcionaria reveló que entre los beneficios que tienen es que "no existen copagos e incluso pueden incluir a los familiares como beneficiarios".

Parody señaló que como el que presta el servicio no es el Gobierno, se necesita volver ese sistema transparente: “Es gravísimo lo que está pasando. Un régimen que tiene más recursos no se está prestando de manera eficaz y este es un caso dramático y nos muestra qué es lo que está pasando en el sistema de salud".

En cuanto al salario de los maestros, dijo que el caso de la profesora María Isabel Acevedo, quien denunció que tiene maestría y gana 1.600.000 pesos, es un reflejo de que ese tema no es responsabilidad del Ministerio de Educación y explicó las razones. (Lea también: No me gano $2 millones: el reclamo de docente con maestría a MinEducación ).

“El Gobierno, lo ha dicho el presidente (Juan Manuel) Santos, que los maestros deben ganar más en Colombia. ¿Qué estuvo sobre la mesa de negociación? que pudiéramos subir el salario un 10 por ciento. Todas las propuestas han sido bien generosas”, dijo al afirmar que pese a ese esfuerzo no se podría aumentar más.

En cuanto a la polémica por el promedio de lo que devengan los maestros, la ministra se mantuvo en que es de 2.500.000 pesos y que está de acuerdo en que debe subir más.

Sobre el tema de la evaluación, dijo que es un hecho que le permite al docente escalar en el escalafón.

“Hoy nosotros tenemos dos estatutos que manejan todo el tema de docentes en el país. El decreto 2277, que es para los antiguos maestros, y un estatuto, que es el 1278 que es para los nuevos, y siempre se da la posibilidad de que los antiguos se pasen al nuevo. Con este nuevo estatuto el país ganó la evaluación del docente. Se evalúan los docentes para que puedan ser ascendidos”, explicó la funcionaria.

En ese sentido, Parody dijo que la discusión es que las directivas de Fecode no quieren la evaluación o quieren una evaluación distinta.