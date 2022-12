MinEducación pide a gobernadores que también aporten para alimentación escolar

“Todos tenemos que poner plata, este es un tema en donde no solo el Gobierno nacional pone plata, tienen que poner los alcaldes y gobernadores. Por ejemplo, el año pasado los alcaldes y gobernadores alcanzaron a poner 800.000 millones de pesos y por eso el programa tuvo 1,6 billones de pesos. La descentralización implica derechos pero también obligaciones”, manifestó Parody.



La jefe de la cartera de educación dijo que la desfinanciación se ha dado por corrupción y exigió que haya orden, unidad de caja y de operación en el PAE.



“La Procuraduría, que lleva 6 años en este tema, siento que les ha faltado avanzar muchísimo, le he dicho a la procuradora ‘dónde estaban ustedes cuando había este desorden en la operación’”, añadió la ministra.



Ahora el foco del Ministerio de Educación será trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad para que no se filtre la corrupción en el PAE.