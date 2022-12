MinEducación recibió más de 800 quejas de padres por abusos en listas escolares

Durante el 2016 el Ministerio de Educación recibió 832 quejas por parte de padres de familia sobre los abusos que se presentaban en las listas escolares, de esa cifra 376 (45%) correspondieron a Bogotá, según denunció el representante a la cámara Carlos Eduardo Guevara. (Vea también: ¿Sin tiempo para comprar los útiles escolares? Esta plataforma le ayudará ).

“Lo más lamentable es que de todas estas quejas no hay ni una sola sanción por parte de la Secretaría de Educación Distrital, quien indicó que durante los años 2014, 2015 y 2016 no se presentaron sanciones por concepto de útiles inútiles y exceso en lista de útiles y libros escolares, cuando es muy común encontrar todos los años, las inconformidades de los padres de familias en los medios de comunicación porque algunos colegios piden listas interminables que luego NO son utilizadas durante el año escolar”, destacó el Guevara.

Las quejas más frecuentes que se dan por:

- Comprar los libros y/o uniformes en un sitio determinado 21%

- Exigencia de útiles de aseo, medicamentos y/o de papelería 16%

- La exigencia de útiles de marcas específicas 14%