Mineducación responde a polémica por canción que compuso para festival vallenato

Este jueves, el ministro de Educación, Daniel Rojas, respondió a una polémica que se desató alrededor de una canción que él mismo escribió y compuso para presentar al reconocido Festival de Compositores de San Juan del Cesar.

Aunque en un principio los jurados encargados de calificar estas canciones no sabían que se trataba una composición del ministro Rojas y después de no pasar las rondas correspondientes, se dieron cuenta de la autoría de la letra, que, según el funcionario, no tenía “mayores pretensiones” ni era vulgar, que fue una de las críticas.

“Convencido por mis amigos guajiros envié un intento de canción, que desde hace años tenía por ahí, al festival de San Juan, solo para sentirme parte, como queriendo y no queriendo, amarrado por las cadenas que impone un cargo que asfixia la humanidad y que se ciñe a la acartonada rigidez centralista de las buenas formas”, escribió a través de su cuenta de X.

En la misma publicación, el ministro se refirió a la polémica por el contenido de la canción llamada 'Se acabó el contrato' e, incluso, compartió la letra completa, en la que se ven los apartados donde hace referencia a una relación amorosa fallida.

“Dijo un periodista que era una letra vulgar, se inventó una divertida historia que incluye una casa de recreo que para su infortunio no conocí ni sé de dónde la sacó porque, para frustración mía, jamás estuve en el festival”, añadió.

“Debo decir que han sido divertidas la cantidad de cosas que ha inventado alrededor de la historia. Ya Escalona había advertido sobre la lengua sanjuanera”, aseveró el ministro.

En su comentario, el funcionario dijo que prefiere “entenderlo con la picardía propia del folclor” donde son varias las historias de “gente que se quiso hacer célebre a partir de la mala fe y les cayó la gota fría”.

Sí, soy un apasionado del folclor vallenato, es la única y más bonita herencia que me dejó mi abuela, una mujer Guajira que influyó de manera definitiva en mi formación.



Siempre sentí que las historias que de niño mi abuela me contaba sobre su región tenían una relación… pic.twitter.com/xYzyyOLdB3 — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) December 19, 2024