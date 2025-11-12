En vivo
Blu Radio  / Nación  / “Urgente y necesaria”: Ministerio de Agricultura defiende proyecto de jurisdicción agraria

“Urgente y necesaria”: Ministerio de Agricultura defiende proyecto de jurisdicción agraria

La plenaria de la Cámara de Representantes levantó quórum y aplazó el debate del proyecto de ley que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, pese a los acuerdos alcanzados con varias bancadas. El Gobierno advierte que se trata de un paso clave para saldar la deuda histórica con el campesinado.

