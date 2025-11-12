“Urgente y necesaria”: Ministerio de Agricultura defiende proyecto de jurisdicción agraria

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, hizo un llamado a la Cámara de Representantes para que avance en la discusión y aprobación del proyecto de ley ordinaria que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, un instrumento clave para garantizar justicia en el campo colombiano y cumplir con los compromisos del acuerdo de paz.

“La justicia agraria es una discusión urgente y necesaria. Este Gobierno tiene toda la disposición de encontrar las rutas jurídicas para el mejor proyecto de ley, para devolverle la esperanza a los colombianos y colombianas que trabajan la tierra”, afirmó la ministra durante su intervención ante la plenaria.

El debate estaba programado para este martes, pero fue suspendido luego de que los representantes disolvieron el quórum, evitando así la discusión. Carvajalino lamentó la decisión, recordando que desde el pasado 28 de octubre el ministerio ha asistido a todas las sesiones en las que el proyecto ha sido agendado.

“A pesar de que logramos acuerdos con distintas bancadas, no hemos conseguido que el Congreso inicie el debate en la última legislatura posible. Con sorpresa debo decir que se ha bloqueado la discusión”, denunció.



La creación de la Jurisdicción Agraria y Rural busca resolver conflictos sobre el uso y tenencia de la tierra representando, según el Gobierno, una deuda histórica con la ruralidad colombiana.

Carvajalino también aclaró que el proyecto no resta facultades a la justicia ordinaria, sino que llena un vacío legal dejado por el decreto ley 902 de 2017.

“No es cierto que le estemos quitando competencias a la justicia. Lo que hacemos es ordenar un vacío jurídico. Que el miedo y las voces sin justificación técnica no impidan que el país asuma este debate tan importante para el campesinado”, enfatizó.

Publicidad

Con esta iniciativa, el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca fortalecer los derechos del campesinado y avanzar en las reformas rurales que garanticen equidad, acceso a la tierra y desarrollo en el territorio.