Durante el evento 'Territorio Potencia de Vida' organizado por Presidencia en San Pablo, Nariño, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, generó controversia por una polémica frase.

Si bien la ministra se refirió a diferente temas, entre ellos, tres acciones urgentes para transformar los territorios e impulsar el campesinado: Reforma Agraria, Agroindustrialización y lograr un abastecimiento que proporcione precios justos a los productores, no escapó de la polémica por cuenta de una oración.

La ministra de Agricultura aseguró: “Tuvieron que esperar un gobierno del cambio que no solo privilegie a sus amigos, sino que trabaja para ustedes”.

Además, la ministra abordó la historia de Colombia y la situación de los campesinos, afirmando que, "la oligarquía colombiana siente vergüenza por la historia marcada por la violencia sanguinaria".

Mojica continuó señalando que la historia de Colombia es la del despojo de la tierra, destacando la codicia del oro y el posterior acaparamiento de tierras fértiles.

En sus declaraciones, abogó por una reforma agraria que devuelva a los campesinos tierras fértiles cercanas a mercados y carreteras. Afirmó que esta reforma no se hará por la fuerza, pero instó al Estado colombiano a utilizar sus recursos, poder y fuerza legítima para llevar a cabo este cambio.

Ministra de Agricultura lanza polémica frase en Nariño, ¿la traicionó el subconsciente? Foto: Ministerio de Agricultura.

Además, la ministra habló de obstáculos burocráticos para implementar la reforma agraria. Expresó que el gobierno actual está comprometido con la entrega de más tierras fértiles a los campesinos, pero se enfrenta a "resistencias".

“Si queremos en verdad desarrollarnos, ganar en calidad de vida, no volvernos como el dueño de Caracol que cada rato me está diciendo mentiras, no se trata de eso, se trata de tener una vida digna”, concluyó la ministra.