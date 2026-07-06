Ministro de defensa pedirá la renuncia protocolaria a funcionarios de libre nombramiento

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, solicitará en las próximas horas la renuncia protocolaria a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción que hacen parte de esa cartera, como parte de un proceso de transición administrativa.

De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Defensa, cerca de 70 funcionarios deberán presentar durante esta semana el documento en el que ponen a disposición sus cargos. Entre ellos se encuentran viceministros, directores, secretarios y asesores que ocupan puestos de confianza dentro de la entidad.

La decisión busca garantizar una transición transparente y permitir que el próximo ministro o ministra de Defensa tenga plena autonomía para conformar su equipo de trabajo. Con esta medida, el actual jefe de la cartera pretende dejar en libertad a su sucesor o sucesora para ratificar o designar a los funcionarios que considere pertinentes para integrar su administración.

Aunque se trata de una renuncia protocolaria, este procedimiento suele realizarse en los cambios de gobierno o de gabinete y no implica necesariamente la salida definitiva de todos los funcionarios, ya que el nuevo titular de la cartera podrá decidir quiénes continúan en sus cargos.