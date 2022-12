MinJusticia expedirá decreto para distribuir competencias de cortes sobre tutelas

Durante el primer foro 'Reforma a la Justicia, propuestas regionales para su construcción', el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, manifestó que una de las principales características de esta reforma va encaminada a crear una justicia rápida y expedita.



En ese sentido, el ministro le dijo a Blu radio que una de las estrategias que se pondrá en marcha es la regulación de la distribución de las tutelas al interior de las Cortes, para lo que se expandirá en los próximos días un decreto.



"Estamos buscando de manera escalonada mecanismos que van significando reformas. Vamos a expedir en pocos días un decreto donde se racionaliza la distribución de la tutela y esa es una reforma porque descongestiona las altas cortes y permite la fluidez y agilidad o sea que una reforma no es un paquete que se descarga en un solo día, sino que son mecanismos que se van construyendo", dijo.



El ministro agregó que es necesario regular las competencias de altas cortes en esta materia, porque "en este momento el Consejo de Estado y la Corte Suprema, por ejemplo, tienen un tsunami de tutela que no les permite realizar sus funciones propias. Si se regula la distribución de competencias se rebajaría en un 40 o 50 por ciento la congestión que tienen".



Así mismo, Gil Botero manifestó que se requiere dentro de la reforma de la justicia despojar a las Cortes de las funciones electorales.



"Es un punto muy polémico que ha generado un desgaste y una politización de la justicia y por ello resulta muy sano que las cortes sean despojadas de las cortes porque esto no sólo ha entorpecido su desarrollo y su labor sino que genera un elemento político que las deslegitima y que no es de su naturaleza porque las cortes están llamadas a juzgar no a hacer nombramientos", explicó.



Insistió, además, en que la reforma requiere la creación del tribunal de aforados para la investigación y el juzgamiento de magistrados, a propósito de los recientes escándalos de corrupción que empañan a la justicia.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-La Policía y el Ejército encontraron nuevas evidencias que demostrarían los vínculos entre las disidencias de las Farc y los carteles mexicanos de drogas.



-Víctimas del conflicto, respaldados por algunos parlamentarios, denuncian que no están llegando los recursos para reparar a las víctimas del conflicto armado.



-El presidente Santos confía en que en el primer trimestre del año entrante Colombia ingrese a la OCDE.



-Al menos tres personas murieron y 15 resultaron heridas en un atentado en la zona diplomática de Kabul.



-Nacional jugará este martes su segundo partido en el mes de octubre, si le gana a Patriotas asumirá el liderato de la Liga Águila.



-Las autoridades de Bogotá dicen que todos los puentes vehiculares cumplen con las especificaciones de altura y consideran que son los conductores de carga los que hacen caso omiso de las normas.



