MinJusticia habilitará 4 mil cupos en cuatro cárceles para combatir hacinamiento

En diálogo con BLU Radio el nuevo ministro de Justicia, Enrique Gil, anunció que este año se asignarán 4 mil cupos en cuatro cárceles del país con el fin de mitigar el hacinamiento.



Gil reconoció que hay un problema estructural en la política carcelaria, en gran parte por la falta de recursos, y explicó que esta medida no busca enviar un mensaje de alarma.



"Se van a tener en consideración muchos aspectos no solamente el mecánico de redistribución sino aspectos de las condenas como la oriundez de los condenados. Se va a buscar un propósito que es el más importante: el deshacinamiento para posibilitar condiciones dignas de reclusión de la personas", señaló.



En los próximos dos meses se abrirán alrededor de 1500 cupos en las cárceles de Buga y el Espinal las cuales, según el ministro, cumplen con todos los estándares de modernidad.



"Asimismo vamos a entregar un pabellón completamente nuevo en la cárcel de Bellavista de Medellín que está afrontando una grave situación que es motivo de preocupación para este ministerio", agregó.



Frente a la problemática de hacinamiento Gil indicó que a las cárceles solo deberían ir las personas que representan un peligro para la sociedad y cuyos delitos revistan gravedad, mientras se buscan otras formas de sanción para quienes infringen la ley por primera vez y no son "altamente peligrosos".



"El delincuente no lo podemos ver como un monstruo sino a veces como un producto que ha creado la misma sociedad, quien tiene el deber que darle la oportunidad de resocialización", concluyó.