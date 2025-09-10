MinJusticia sobre propuesta de Petro: “Colombia tendrá que mantener prohibición total del glifosato”

El ministro de Justicia aseguró que la propuesta del presidente Gustavo Petro de retomar el uso del glifosato en la lucha contra el narcotráfico es un camino difícil de recorrer debido a las restricciones fijadas por la Corte Constitucional y los principios de protección de los derechos fundamentales.

De acuerdo con el Montealegre, si se llegara a aplicar la aspersión aérea con glifosato, esta no podría convertirse en una política generalizada, sino en una medida excepcional y bajo estrictos límites.

Entre ellos, mencionó la necesidad de garantizar mecanismos que reduzcan los daños de la aspersión y el respeto al principio de proporcionalidad.

El minJusticia señaló en una intervención en la Cancillería que la mayor dificultad radica en la evidencia científica sobre los riesgos cancerígenos del herbicida y en la aplicación del principio de precaución.

“Por ahora, Colombia tendrá que mantener su prohibición total del glifosato y sólo en circunstancias extraordinarias, cuando se cumplan estos principios, podría darse un giro radical en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en la utilización del glifosato”, aseveró Montealegre.

Esto se da luego de que el presidente Gustavo Petro mediante un trino sugiriera que la Corte Constitucional reconsiderara su sentencia sobre el glifosato.