Minminas anuncia medidas más radicales si empresas no reducen significativamente tarifas de energía

Tras el encuentro con el Frente Amplio de Usuarios del Caribe que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena , la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dio una especie de ultimátum a las empresas generadoras y comercializadores de energía.

La jefa de la cartera aseguró que si el próximo viernes, 7 de octubre, fecha límite que tienen las empresas para presentar una propuesta voluntaria, no se anuncia un porcentaje de reducción significativo en las tarifas de energía, el Gobierno nacional tomará medidas más radicales.

“En este momento estamos en el ámbito de una negociación voluntaria, hemos invitado a las empresas, las hemos convocado, les estamos pidiendo que se tomen esto en serio porque es una crisis ciudadana de verdad. Sí de aquí al viernes que es el periodo que hemos concedido de buena voluntad para esta renegociación no hay un aporte significativo por parte de las empresas tendremos que tomar unas medidas más radicales”, señaló.

La ministra dijo, además, que una vez se conozcan estos acuerdos voluntarios se podrá saber si las empresas se “pusieron la mano en el corazón” con la ciudadanía.

“Este viernes vamos a tener sobre la mesa cuáles son los acuerdos voluntarios a los que llegaron las empresas generadoras y comercializadoras, será entonces cuando tengamos claridad sobre si las empresas realmente se pusieron la mano en el corazón para ayudar a la ciudadanía en esta crisis de tarifas que sabemos que es nacional pero que en el Caribe los afecta aún más”, sostuvo Vélez, al tiempo que explicó que ese día además se conocerán los acuerdos de renegociación de contratos con las empresas.

Por su parte, veedores y representantes del Frente Amplio de Usuarios que asistieron al encuentro se mostraron “insatisfechos” porque señalan que durante todo este tiempo las empresas no han mostrado una voluntad real de reducir las tarifas en el porcentaje que se requiere.

Precisaron también que el Caribe necesita soluciones de fondo como la derogación del régimen tarifario especial, y no “pañitos de agua tibia” como los que proponen las empresas.

“Nosotros creemos que no habrá ningún acuerdo porque la señora ministra no se comprometió a derogar el régimen especial tarifario de la región Caribe, y mientras esto no ocurra las tarifas seguirán por las nubes y las medidas no pasarán de ser pañitos de agua tibia”, afirmó Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe.

El abogado Héctor Pérez, presidente de la Veeduría Popular de Cartagena, dijo que la ciudadanía seguirá saliendo a las calles a protestar y se mantendrán las acciones judiciales hasta que no haya un compromiso real del gobierno y las empresas.

“Seguiremos con acciones judiciales a raíz de que la ministra no da claridad de que las decisiones administrativas que se van a tomar, y que querernos los siete departamento del Caribe para que realmente se solucione este problema de fondo, esas empresas no son de fiar (…) no se puede dejar a su voluntad”, señaló.

