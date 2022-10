MinSalud está más preocupado por dinero que por la vida humana: De la Espriella

El abogado Abelardo de la Espriella, quien defiende a la joven Camila Abuabara, que tiene cáncer en la sangre y busca que le costeen la cirugía, criticó la posición del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de darle prioridad al interés colectivo que al individual.

“Alejandro Gaviria está más preocupado por los recursos, por el dinero, que por una vida humana”, comentó De la Espriella.

Además el abogado dijo que no le merece ningún respeto este ministro y se cuestionó: “por qué no hace lo mismo con Caprecom, por que no hace lo mismo con las canchas de golf que se han hecho con los dineros de la salud de los colombianos”.

De la Espriella también aclaró que hasta el momento el juez no ha determinado si es el Gobierno, a través del Fosyga, quien deberá pagar la cirugía, (cerca de 4 mil millones de pesos) o lo deberá costear la EPS.

“La decisión de fondo no se ha conocido y no se sabe si es el Fosyga quien va a pagar eso. El juez lo que dio fue una medida provisional pero no se ha dicho si paga el Fosyga o la EPS”, agregó.

Finalmente, en diálogo con Blu Radio, el jurista también reveló que va a presentar una queja jurídica contra el ministro Gaviria.

"Bajo ninguna circunstancia es aceptable que un ministro salga a presionar a un juez", finalizó.