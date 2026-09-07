MinSalud pide a la Fiscalía investigar audio en el que se habla de supuestos cobros a su nombre

La ministra de Salud, Ana María Vesga, denunció graves problemas fiscales, presupuestales y administrativos que, según afirmó, encontró al asumir el cargo el pasado 7 de agosto.

La funcionaria señaló que la Contraloría General de la República, en su auditoría de la vigencia 2025, emitió una opinión contable negativa, encontró deficiencias en el control interno fiscal y no feneció la cuenta del ministerio.

“Encontramos un enorme volumen de recursos comprometidos que nunca se convirtieron en obligaciones. En agosto de 2026, el rubro principal de estas asignaciones tenía una apropiación de $4.4 billones de pesos. $4.3 billones estaban comprometidos, pero apenas $1.3 billones obligados y pagados, una diferencia cercana a $2.9 billones de pesos”, explicó.

Por ello, el ministerio inició una revisión de 28 resoluciones que comprendían 176 proyectos y asignaciones por más de $490.000 millones pues de estos, 108 proyectos, por $365.000 millones, permanecían sin registro presupuestal y cerca del 83 % de ese valor correspondía a obras de infraestructura.



Ante este panorama, Vesga decidió suspender temporalmente nuevos procesos de contratación, contratos y convenios, así como contratos de prestación de servicios y algunas prórrogas, adiciones o modificaciones de contratos vigentes. La medida, explicó, buscaba determinar primero qué recursos tenían respaldo y cuáles debían ser revisados antes de asumir nuevos compromisos.

En medio de esa revisión, la ministra aseguró que recibió una grabación que consideró de extrema gravedad y que entregó a la Fiscalía. Allí se habla de la gestión de recursos y pagos del Ministerio y se menciona su nombre.

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La acusación más delicada es la referencia a un supuesto porcentaje que tendría que reconocerse a la propia ministra y a su equipo. Vesga fue enfática al negar cualquier participación en ese tipo de acuerdos: “Jamás hemos solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie solicite un solo peso, porcentaje, comisión o beneficio en mi nombre o de alguien del ministerio.”

La funcionaria también señaló que en la grabación se menciona una reunión con el director de infraestructura y sus equipos técnicos, que habría sido coordinada mediante un canal privado.

Vesga sostuvo que no conoce quiénes participaron ni quién pudo haber utilizado su nombre, por lo que pidió que sean las autoridades judiciales las encargadas de establecer la autenticidad del audio, identificar a los involucrados y determinar si hubo delitos. El 5 de septiembre pasado presentó personalmente una denuncia ante la Fiscalía.

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“Jamás hemos solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie solicite un solo peso, porcentaje, comisión o beneficio en mi nombre o de alguien del ministerio. Quien haya usado mi nombre para pedir dinero o pretender negociar recursos públicos tendrá que responder ante la justicia”, añadió.

La ministra cerró su declaración insistiendo en que los recursos destinados a la salud deben ser protegidos y utilizados para atender las necesidades de los ciudadanos.

“Los recursos de la salud no son la caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos. Son de los hospitales, los medicamentos, los médicos, las enfermeras y los colombianos que esperan ser atendidos. Cada peso comprometido será revisado, cada irregularidad será denunciada. Aquí no hay porcentajes, aquí no hay comisiones, aquí no hay intermediarios autorizados para negociar en nombre de la ministra ni del ministerio. Hay una sola instrucción, transparencia absoluta, los recursos de la salud al servicio de los colombianos”, puntualizó.