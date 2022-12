MinTrabajo advierte a pilotos: transporte aéreo es un servicio público esencial

Para el Ministerio de Trabajo el transporte aéreo es un servicio esencial y esa fue una de las razones que esgrimió la ministra Griselda Restrepo para convocar un tribunal de arbitramento para poner fin al paro de pilotos de Avianca.



En entrevista con BLU Radio, Griselda Restrepo, dijo en Mañanas BLU que la convocatoria se dio porque hoy no es posible que las partes lleguen a un acuerdo sin ayuda.



Restrepo, sin embargo, no quiso pronunciarse sobre si los pilotos están obligados o no a regresar a sus labores mientras el tribunal decide qué hacer.



Le puede interesar: Insistiremos en acompañamiento en diálogos entre Avianca y Acdac: MinTrabajo.



“Las partes tienen toda la claridad de cuáles son las condiciones de un servicio público esencial y esperamos que las partes asuman la decisión del ministerio con toda la responsabilidad”, puntualizó.



En una comunicación, Acdac informó que “no se modifica nada con respecto (a) lo que está ocurriendo actualmente”, es decir que “la huelga continúa”.



Publicidad