Mintrabajo sobre eventual retoma de Constituyente: “Depende de los acontecimientos del país”

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habló del desmonte de la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente que venía impulsando el sector oficialista.

El funcionario explicó que la decisión se tomó tras una extensa reunión en Catam entre el presidente Gustavo Petro y el comité promotor, con el fin de evitar que el tema distorsionara el debate electoral de cara a la segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, Sanguino dejó abierta la posibilidad de retomar este mecanismo en el futuro, supeditándolo a la realidad social del país.

“A esta constituyente hay que dedicarle el disco de Héctor Lavoe: 'Tu amor es un periódico de ayer'”, afirmó Sanguino para indicar que la propuesta ya no forma parte de la agenda inmediata del Gobierno.



Según el jefe de la cartera de Trabajo, la intención de retirar la iniciativa ante la Registraduría es “desestimar esta suerte de temores y de miedos que había venido propagándose estigmatizando la propuesta” y eliminar un elemento que, a su juicio, perturbaba la discusión sobre el próximo presidente de la República.

El objetivo: "Desbloquear" las reformas sociales

Pese al retiro de la propuesta, Sanguino defendió la legitimidad de la misma, asegurando que no buscaba derogar la carta política vigente, sino fortalecerla. “Lo que nosotros estábamos proponiendo era una constituyente que desbloqueara las reformas y una constituyente que completara la obra democrática de la Constitución de 1991”, sostuvo el ministro.

En su argumentación, señaló que reformas claves como la pensional, la de salud y la ley de jurisdicción agraria se encuentran actualmente bloqueadas en el Congreso o en la Corte Constitucional.

Publicidad

“No queremos y no queríamos con esta propuesta tumbar la Constitución del 91. Le repito por quinta vez, completar asuntos que deben ser completados”, enfatizó durante el diálogo.

La puerta sigue abierta ante posibles escenarios sociales

Al ser consultado sobre si esta renuncia a la Constituyente es definitiva o si podría revivir en un eventual próximo gobierno, el ministro fue cauteloso pero directo. Al respecto, sentenció: “Eso depende, digamos, del desenvolvimiento de los acontecimientos en el país”.

Sanguino no descartó que situaciones extraordinarias puedan volver a poner el mecanismo sobre la mesa. “Aquí puede venirse, por ejemplo, una situación de estallido social de nuevo... y en unas circunstancias de esa naturaleza, pues puede barajarse distintas opciones”, explicó, aclarando que se trata de una hipótesis basada en el malestar social que se observa en otros países de la región.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: