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Blu Radio  / Economía  / Mintrabajo propone “tutelatón” para concretar traslado de ahorros de fondos privados a Colpensiones

Mintrabajo propone “tutelatón” para concretar traslado de ahorros de fondos privados a Colpensiones

El ministro Antonio Sanguino anunció acciones jurídicas tras la suspensión del decreto que buscaba mover recursos de cerca de 25.000 trabajadores al sistema público de pensiones.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo
Foto: Presidencia - César Carrión
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 12 de may, 2026

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, recomendó que los ciudadanos que buscan trasladar sus ahorros pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones que presenten acciones de tutela de manera masiva, para reclamar la protección de sus derechos.

La propuesta surgió luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto del Gobierno nacional que obligaba a los fondos privados de pensiones a trasladar los recursos de trabajadores que deseaban pensionarse en el sistema público.

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  1. pensiones.jpg
    Pensiones.
    Foto: Freepik.
    Nación

    Consejo de Estado negó que suspensión de decreto pone en riesgo las pensiones de los colombianos

Según explicó el ministro, además de las tutelas que podrían interponer los ciudadanos, el Gobierno también adelantará acciones jurídicas de distinta índole para intentar garantizar el traslado de los recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones.

“Esos 25.000 trabajadores, incluso los 120.000, pueden acudir a la tutela, a una especie de tutelatón, para que los jueces de la República le ordenen a los fondos privados, como ha ocurrido en el pasado, que una vez la persona se traslade, se traslada con sus recursos, porque los dueños de esos recursos son los trabajadores”, afirmó Sanguino.

Sanguino, señalado por presunto tráfico de influencias relacionado con el carrusel de la contratación en Bogotá.
Sanguino, señalado por presunto tráfico de influencias relacionado con el carrusel de la contratación en Bogotá.
X: @MintrabajoCol

La controversia se produjo después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que buscaba trasladar cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados al sistema público de pensiones.

El ministro aclaró que, aunque el traslado de los recursos aún no se ha concretado, el Gobierno cuenta con el dinero necesario para garantizar el pago de las pensiones de las personas que ya realizaron el cambio a Colpensiones y cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

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Actualmente existen dos grupos de afiliados involucrados en este proceso. El primero corresponde a quienes ya habían logrado trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones. El segundo está conformado por las personas que, según lo establecido en la reforma pensional, deberían pasar obligatoriamente al sistema público por tener ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales.

La reforma pensional establece que los trabajadores con ingresos de hasta dos salarios mínimos deben cotizar en Colpensiones. Sin embargo, la constitucionalidad de esa norma todavía está siendo estudiada por la Corte Constitucional, alto tribunal que deberá decidir si declara exequible la reforma o la invalida total o parcialmente, de acuerdo al estudio de varias demandas.

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