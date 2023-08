Mintransporte ante solicitud de emergencia económica y social por vía al Llano: “No es conveniente”

Hace unos días, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y otros sectores le solicitaron al presidente de la República, Gustavo Petro, que declare el estado de emergencia económica y social para enfrentar la crisis que tiene incomunicados a los habitantes de los Llanos Orientales con el centro del país y de esa manera buscar una pronta solución al problema del cierre de la vía.

Sin embargo, durante un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el ministro de Transporte, William Camargo, fue claro al señalar que por el momento no se está pensando en acudir a esta figura.

"Pero inicialmente, por la línea de la Presidencia y además con un tema de estabilidad jurídica, no es conveniente acudir a estas medidas excepcionales si no hay la evidencia suficiente de que tengan solidez en el avance en los mecanismos de prueba posterior. No quiere esto significar que el Estado no esté haciendo uso de las herramientas que tenga", explicó el jefe de la cartera de Transporte durante el debate.

William Camargo Triana Foto: @ANI_Colombia

La solicitud de declarar la emergencia fue hecha inicialmente por el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, debido a la complicada situación que atraviesa el sector productivo de la región por los efectos del cierre de la vía al Llano.

El ministro fue claro al explicar que se está trabajando para atender la contingencia e incluso se está analizando cada tramo de la vía para buscar una solución adecuada.

