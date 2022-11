Mintransporte evalúa perdonar multas recientes por Soat vencido de motos

Ante los alcaldes que participan en el encuentro nacional organizado por la Federación Nacional de Municipios, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señaló más planes que están revisando en relación al Soat.

Y es que el pasado martes, se anunció que el costo del seguro obligatorio para las motocicletas por debajo de los 200 CC, tendría una reducción del 50 % a partir del 1 de diciembre.

Esto hace parte de los compromisos adquiridos entre el Ministerio y los conductores de este gremio, los que venían denunciando que durante el último año las empresas no expedían o renovaban dicha póliza.

En esa medida, el ministro Reyes señaló que además de la reducción, revisan una posible condonación.

"Estamos revisando una especie de perdón o condonación de las multas o comparendos hechos entre junio y noviembre, porque no se vencieron o no se renovaron no por culpa de ellos, sino por culpa del Estado al no exigir la expedición", indicó el ministro.

El funcionario agregó que ahora espera compromiso por parte de los motociclistas a mejorar el comportamiento en las vías.

