Minuto a minuto: ‘Plan tortuga’ de taxistas genera caos vehicular en Bogotá

Varios grupos de taxistas adelantan caravanas y ‘plan tortuga’ en varios puntos de Bogotá, lo que ha afectado considerablemente la movilidad en la capital del país. (Vea aquí: Policía desplegó operativo para evitar bloqueo anunciado de taxistas en Bogotá )



Los taxistas, que protestan por la regulación de Uber como servicio de transporte especial, se congregan pese a las advertencias de la Policía de Tránsito de no permitir bloqueos.



11:04 am: Taxistas llegan al centro de Bogotá para manifestarse frente al MInisterio TIC en contra de Uber.



10:01 am: Se unen las dos movilizaciones en la Calle 19 con Carrera 30 sentido occidente-oriente. Más de 230 taxistas se desplazan sobre este corredor vial. Se dirigen al Ministerio de las Telecomunicaciones en la carrera 8 con calle 12.



9:00 am: Cerca de 20 taxistas adelantan un plan tortuga, sobre la carrera 30 con calle 57 sentido norte – sur. Se reporta tráfico lento.



8:55 am: Sobre la Avenida de las Américas con carrera 55 sentido occidente – oriente, se movilizan cerca de 200 taxistas ocupando dos carriles de la calzada mixta. Se registra alto flujo vehicular.



8:40 am: Reportan que en las Américas con 50, sobre el puente, el ‘plan tortuga’ bloqueó totalmente el tránsito.



8:30 am: 200 taxistas inician plan tortuga sobre la Avenida de las Américas con Carrera 68, sentido occidente – oriente.



6:32 am: Taxistas que estaban en la Portal de la 170 inician movilización por la Autopista Norte. Toman dos carriles y hacen caravana muy lentamente.



6:20 am: En la carrera 50 con 5, Policía evitó un punto de concentración de taxistas.