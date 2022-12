Mira denuncia que MinHacienda aumentará en 20 millones mínimo para pensionarse

La denuncia hecha por Carlos Eduardo Guevara, representante a la Cámara por el Partido Mira, se basa en una resolución que aumentaría hasta en $20 millones el saldo requerido para pensionarse con un salario mínimo.



Guevara estuvo en Mañanas BLU hablando sobre la denuncia que modificaría el ajuste en el cálculo del ahorro para obtener una pensión vitalicia de un salario mínimo en Colombia.



“En pocas palabras, las expectativas de pensionarse se acabarán y pasarán a convertirse en un simple ahorro para la vejez, por tal motivo solicitamos al Ministerio de Hacienda no expedir dicha resolución que afectaría aproximadamente a 6 millones de personas que se encuentran en Sistema de Ahorro Individual”, aseguró el representante Guevara.



“Si usted no tiene los ahorros suficientes, tendría que cotizar 5 años más, son 6 millones de colombianos que tiene sus pensiones en el régimen privado y que con esta resolución no tienen forma de pensionarse”, agregó Guevara.

Publicidad

Por último, el representante del Partido Mira, agrego que espera una pronta respuesta pues “los colombianos debemos tener un régimen pensional justo”.