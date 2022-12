Misión de Verificación, a la espera de decisiones de ONU por nuevas fotografías

Guerrilleros de las Farc bailan en fiesta de fin de año con Policías y miembros ONU comisión tripartita en Cauca. Foto @FotoMiraV pic.twitter.com/5AxqoGDJlV — MiraV fotoperiodismo (@FotoMiraV) January 6, 2017

La Comisión de Monitoreo y Verificación de las zonas veredales espera que la ONU tome las decisiones correspondientes por el nuevo caso de fotografías que revelan que miembros del organismo internacional habrían festejado con guerrilleros el pasado 31 de diciembre, en otro campamento de las Farc en Cauca.



Los miembros de la comisión aseguraron que pasaron un escrito a la ONU sobre los nuevos hechos que se conocieron en la vereda Buenos Aires, Cauca.



La comisión tripartita pidió a la ONU y la Policía que se tomen medidas y esto no siga ocurriendo.



Cabe recordar que cuatro miembros verificadores ya fueron retirados, además de los policías que posaron junto a guerrilleros en La Guajira.



Se espera que Naciones Unidas emita un nuevo comunicado en el que anuncie nuevas decisiones.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El gobernador de Antioquia pidió al concesionario encargado de la Autopista Medellín-Bogotá, que se abra por lo menos, un costado de la vía, para que no se agraven los problemas a conductores, turistas y venteros de la zona.



-En una clínica de Barranquilla, bebé de un mes de nacido permanece retenido, luego de que sus padres quedaran desafiliados a la EPS y sin recursos para pagarle al centro asistencial los 2 millones 730 mil pesos que les cobran por la atención.



-Las autoridades de la Florida, EEUU, darán a conocer detalles del atentado en el aeropuerto de Fort Lauderdale, y que aún no se descarta, tenga relación con grupos terroristas.



-El Real Madrid goleó al Granada en la Liga de España, y James Rodríguez jugó en el segundo tiempo.



-Al menos 18 personas murieron víctimas de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que azotan desde hace varios días el sur de Tailandia, sumergiendo a decenas de localidades bajo el agua. El balance anterior era de doce muertos.



-Unos 300 infantes de marina estadounidenses serán enviados en los próximos meses a la provincia de Helmand, en el suroeste de Afganistán, para apoyar a la misión comandada por la OTAN en el entrenamiento de las fuerzas afganas.



-A la visita que están realizando el General Javier Flórez y la Canciller María Ángela Holguin a una de las zonas veredales para verificar las condiciones en que se concentran los guerrilleros de las Farc.