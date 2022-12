Molestia en Villagarzón, Putumayo, por alcalde que declaró insubsistente a funcionario con cáncer

Con molestia están los habitantes de Villagarzón, Putumayo, por el Decreto 127 con que el alcalde José Andrés López declaró insubsistente al secretario de Gobierno, Wilson Ferney Colimba, quien está hospitalizado en Bogotá por un cáncer que padece.

Según el gobierno local, las críticas radican principalmente en la inasistencia del funcionario al trabajo, por lo que motivó el escalamiento de la medida de declaratoria de insubsistencia. Pese a que ya se ha sustentado las fallas debido a su salud, según expertos en esta materia, el mandatario local debió darle tiempo al proceso de recuperación.

El joven funcionario quien, por su enfermedad, cumplía de manera intermitente sus funciones, fue posesionado por López el 1 de Julio de 2021, mediante el acta 034. Actualmente se encuentra en tratamiento en una clínica en Bogotá desde el pasado 12 de diciembre de 2022, por “Linfoma de alto grado”, según concepto médico, es cáncer.

El mandatario tomó esta decisión basada en la asesoría de su equipo jurídico y siguiendo el artículo 315 de las Constitución por su función de poder nombrar o remover a funcionarios de libre emoción.

Según manifestó Colimba, la salud del funcionario se ha deteriorado mucho, por lo que ya ha sido sometido a 4 tratamientos de quimioterapia, incluso está afectado en su movilidad.

La despedida del secretario de Gobierno ocurrió pese a haber presentado una constancia ante la Secretaría Financiera el pasado 23 de diciembre.

“Si bien es cierto el cargo es de libre nombramiento y remoción, pero, no lo puede dejar desamparado así”; “Considero, o no tiene asesores el alcalde, o no escucha a sus asesores. Consideramos que, desde el punto de vista humano, no era el momento”, son las quejas de los habitantes de Villagarzón.

Aunque el decreto no es motivado, el alcalde optó por discrecionalidad la declaratoria de insubsistencia para nombrar el remplazo del funcionario, en una persona que se encuentre en “óptimas condiciones” de salud.

