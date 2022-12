Molesto con los pasajeros, conductor de SITP tomó un taxi y se fue

Un conductor de un bus del SITP que se dirigía al barrio Alpes, hizo una parada cerca de las 11:00 de la noche en la calle 63 con carrera 30, donde dos jóvenes se subieron al bus pidiendo entre los pasajeros alguien que les vendiera un pasaje.

Al conductor le molestó esa situación, comenzó a discutir con los usuarios y se bajó del bus, tomó un taxi y se marchó dejando a los 20 pasajeros que iban hacia el sur de la ciudad a la deriva.

“Él dijo no me importa yo me voy en un taxi y ustedes miren qué hacen. No los llevo, no los llevo no los llevo y nos dejó acá tirados con puertas abiertas, el carro prendido, acá pasaron como 10 (buses) en tránsito, le sacamos la mano a ver si paraba y ninguno”, denunció una pasajera del bus.

Entre tanto, un joven aseguró que “pasamos la tarjeta y no leyó. Una compañera nos vendió el pasaje, pasaron dos muchachos y tampoco les leyó la tarjeta. Antes de irse cogió y rompió el micrófono para no podernos comunicar con el SITP”.

Pasaron tres horas para que llegara la Policía y supervisores de la empresa al lugar y solicitaran otro vehículo que los llevara a su destino.

Los pasajeros manifestaron que demandarán a la empresa, no solo por abandonarlos en el vehículo, sino por el peligro que representa caminar a esa hora por las calles de Bogotá.