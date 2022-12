Moreno confesó cómo tuvo éxito para llegar a fiscalías de Montealegre y Martínez

Según un informe de Noticias Uno, el exfiscal Anticorrupción Gustavo Moreno confesó cómo pudo tener éxito tanto en la Fiscalía General de la Nación de Eduardo Montealegre y también en la de Néstor Humberto Martínez Neira, y que todo se debió a los mismos padrinos frente a uno y el otro.

Según la declaración juramentada de Gustavo Moreno ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 3 de noviembre, el exfiscal Eduardo Montealegre le dio un contrato de asesoría por 23 millones de pesos mensuales gracias a que los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos se lo pidieron.

“Los dos tanto Pacho como el doctor Leonidas hablaron con el doctor Montealegre para que se me nombre, para que yo no tenga dificultades con el tiempo y para que la asignación salarial sea la máxima permitida que en ese momento, con o sin impuestos, era de 23 millones de pesos mensuales”, dijo Moreno.

También se precisa por parte del informe revelado por Noticias Uno, que a cambio del favor que le hicieron Ricaurte y Bustos consiguiéndole ese contrato, Moreno tuvo que comprometerse a pagar todos los gastos de una oficina en el norte de Bogotá donde los magistrados Francisco Ricaurte y Ruth Marina Díaz litigaban su funcionamiento, sin embargo, no les costaba un peso a los dos expresidentes de la Corte, según la versión de Moreno.

Este también relató cuando Ricaurte era magistrado y tenía otra oficina con una abogada muy cercana a sus afectos. “Tenía una oficina cerca al parque de la 93 con una abogada joven muy bonita, con la que manejaba temas laborales. Incluso, él me había pidido que no se lo fuera a mencionar a Luz Marina, que no se fuera enterar, no todo podía estar sobre la mesa”, afirmó Moreno.

Según el informe de Noticias UNO, cuando el contrato con Montealegre se terminó, Gustavo Moreno cuenta que Leonidas Bustos intercedió por él, pero esta vez ante el nuevo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, junto a los también magistrados Camilo Tarquino y Eugenio Fernández; esto para que Martínez lo nombrara como su vicefiscal.

“Entonces el doctor Leonidas Bustos me dice que le pidieron al doctor Néstor Humberto con el doctor Camilo y Eugenio que me nombraran como vicefiscal”, dijo