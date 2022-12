Muerte de Ovidio no es próxima; ordenar eutanasia sería contradictorio : médico

Juan Pablo Cardona, el médico que ordenó cancelar la eutanasia a Ovidio, padre del caricaturista Julio César González, más conocido como Matador, dijo en Mañanas BLU que sería contradictorio aplicar ese procedimiento dado que “no está en camino de muerte próxima” (Lea también: No quiero más tortura: padre de ‘Matador’, a quien le negaron la eutanasia ).



“El cáncer de don Ovidio no tiene curación, va a seguir un curso progresivo y lo va a deterior con absoluta seguridad, pero en este momento no hay como ese cáncer lo pueda matar: no tiene una falla multiorgánica, él está completamente funcional, la muerte no está prevista en corto plazo”, explicó.



Además, reveló que como comité nunca se dio el aval para la realización de este procedimiento: “Esta no es una decisión que se toma en lo particular. Es un comité legalmente establecido, que como dice la norma (1216 20 abril de 2015) debe haber un médico especializado en al enfermedad que padece la persona, diferente al médico tratante. Como comité nunca se dio el aval para ese procedimiento”, dijo (Lea también: Se frustró la primera eutanasia legal en Colombia ).



El médico aseguró que hoy por hoy no conoce quién autorizó la eutanasia y que su misión en el comité, “como lo establece la norma”, es velar porque se cumplan la norma y que por esa razón ordenó parar su aplicación.



En entrevista con Blu Radio, Ovidio González, aseguró que está cansado y que no quiere seguir con la tortura de vivir en el estado en que se encuentra (Lea también: Para ser experto en eutanasia hay que amar: Gustavo Quintana ).



Contó que constantemente siente dolores, por lo que no quiere seguir sintiéndolos ni que cada vez aumenten más.



Según el caricaturista Matador, su padre sufre de un raro cáncer en la cara que le produce fuertes dolores, al punto que la medicina que tiene no se los cambia.