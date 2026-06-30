Murió Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra

El embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra, Gustavo Gallón, falleció este martes en Suiza tras haber sido hospitalizado en las últimas horas, según confirmó el presidente Gustavo Petro.

El mandatario informó que, de acuerdo con la legislación y normativas médicas suizas, el diplomático fue desconectado de los sistemas de asistencia médica que lo mantenían con vida.

Gallón, reconocido históricamente por su trayectoria jurídica, fue calificado por el jefe de Estado como un "héroe de la defensa de los derechos humanos en Colombia" debido a su trabajo con comunidades vulnerables.

Gustavo Gallón Foto: Cancillería

"Lo conocí luchando y su inteligencia se puso a la orden de las comunidades masacradas y perseguidas", manifestó el presidente Petro a través de su cuenta oficial en la red social X.



El mensaje del presidente Gustavo Petro

Al confirmar el fallecimiento, Petro recordó que nombró a Gallón como representante del país ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra tras su llegada a la Casa de Nariño.



El mandatario sugirió en su publicación que el estado de salud del embajador se vio afectado por el reciente panorama político del país y los resultados electorales.

Me atrevo a decir que después de décadas de lucha, no pudo resistir que en las elecciones se impusiera con ayuda extranjera, una persona, que él sabía, era cómplice en la peor época contemporánea de violación de derechos humanos Afirmó el presidente.

El cuerpo del embajador Gustavo Gallón será trasladado a Bogotá en los próximos días para recibir las honras fúnebres oficiales por parte del Ejecutivo y la ciudadanía.

Petro confirmó que el diplomático será velado en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, donde se espera que reciba un homenaje de Estado.

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"Gustavo Gallón amigo y compañero, Ad Astra", concluyó el mandatario en su mensaje de despedida al jurista.

Gustavo Gallón tenía 74 años. Era abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y uno de los más reconocidos defensores de derechos humanos del país.

Desde diciembre de 2022 se desempeñaba como embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra. Anteriormente fue fundador y director de la Comisión Colombiana de Juristas, conjuez de la Corte Constitucional, representante de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para Guinea Ecuatorial y profesor de las universidades de los Andes, Javeriana, Externado y Nacional, además del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame.

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En el ámbito personal, Gallón fue el primer esposo de Pilar Rueda, hoy esposa del senador y excandidato Iván Cepeda.