Musa Besaile es racista y rechaza a los negros e indios: Noris Hernández

Noris Hernández, candidata a la Alcaldía de Tuchín, habló en Mañanas BLU sobre las polémicas declaraciones del senador del Partido de la U Musa Besaile, quien se refirió a la candidata como una mujer “maluca”.



“Tanta mujer bonita aquí y vinieron a coger a esa maluca”, dijo Besaile.



Según Noris Hernández, “las mujeres indígenas estamos indignadas, ofendidas por la discriminación que en plaza pública hizo el honorable senador de la República”.



“Este es un hombre machista y racista que no tenía más nada que decir”, agregó.



Según la mujer, candidata a la Alcaldía de Tuchín, todo se trata de una pelea política, pues nunca ha tenido una relación con él.



“Él no conoce nuestra cultura, es un hombre racista que no gusta de los negros y los indios, lo califico de esa manera porque no veo por qué él tenga que ofenderme a mí de esa manera en una plaza pública”, finalizó.



Finalmente, aseguró que el senador Besaile nunca ha llevado una obra social al municipio de Tuchín pero en época electoral va a buscar los votos.